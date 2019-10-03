'Honduras Devlet Başkanı Hernandez, uyuşturucu baronlarından milyonlarca dolar rüşvet aldı'

ABD'li bir savcı, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in hapisteki 'El Chapo' takma adlı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman da dahil olmak üzere uyuşturucu baronlarından milyonlarca dolar rüşvet aldığını açıkladı.

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e uyuşturucu baronlarındna rüşvet aldığı suçlaması yöneltildi.

Devlet Başkanı'nın kardeşi ve milletvekili Juan Antonio Hernandez, Kasım 2018'de Miami havalimanında ABD polisi tarafından kokain ve silah kaçakçılığı ve yalan beyanlarda bulunmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ABD'li savcı Jason Richman, yaptığı açıklamada "Sanık, El Chapo gibi uyuşturucu kaçakçılarından milyonlarca dolar rüşvet almış olan mevcut devlet başkanı tarafından korunuyordu" ifadelerini kullandı.

Honduras Devlet Başkanı Hernandez ise suçlamayı 'saçma' olarak nitelendirerek reddetti.

Hernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yüzde 100 uydurma, saçma ve gülünç... Alice Harikalar Diyarı'ndan bile daha az ciddi" dedi.

1. De hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el Presidente recibió nada.

2. Y la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas.@AP @CNN @Reuters @ReutersLatam @nytimes @nytimeses @EFEnoticias https://t.co/2pZJVCIyLC — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) October 2, 2019

​İddia makamı, Hernandez'in 2011 ve 2013 yıllarında en az iki rakip uyuşturucu kaçakçısı cinayetine karıştığını da iddia etti.