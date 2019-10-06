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    Venezüella lideri Nicolas Maduro

    Rusya Başbakan Yardımcısı'ndan Maduro'ya destek ziyareti: 10 yıllık yeni işbirliği planı hazırlanacak

    © AFP 2019 / Yuri CORTEZ
    Güney Amerika
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    Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Caracas’a, Moskova’nın Venezüella lideri Nicolas Maduro’ya desteğini gösteren bir ziyaret gerçekleştirdi. Borisov, Rusya ile Venezüella arasındaki ilişkileri düzenleyecek 10 yıllık yeni bir işbirliği planı hazırlanacağının haberini de verdi.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck el Aissami ile Rusya-Venezüella hükümetlerarası komisyon toplantısına başkanlık yaptı. Söz konusu toplantıda Aissami, ABD’nin yaptırımlarına rağmen Venezüella’nın, ülkede çıkarılan petrolü satabilmesine yardımcı olan Moskova’ya teşekkür etti.

    BORİSOV: MADURO’YU DESTEĞE DEVAM

    Yuriy Borisov
    © Fotoğraf : Twitter
    Rus Başbakan Yardımcısı Borisov: ABD yaptırımları ortamında Venezüella ile işbirliğimizi yeni düzeye taşıyoruz
    Borisov ise pek çok Batılı ülkenin Venezüella’nın lideri olarak muhalif Juan Guaido’yu tanımış olmasına karşın, Moskova’nın ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro’yu desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.

    Yerel basına göre Borisov ayrıca Rusya ve Venezüella’nın karşılıklı ticareti artırmasının, Maduro’nun hükümetinin meşru olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

    2030’A KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN UZUN VADELİ İŞBİRLİĞİ PLANI

    Rus Başbakan Yardımcısı ayrıca, bir sonraki hükümetlerarası komisyon toplantısına kadar Rusya ile Venezüella’nın ekonomik ve askeri-teknik işbirliği için hedefler ortaya koyan ve 2030’a kadarki dönemi kapsayan uzun süreli bir işbirliği planı hazırlayacaklarını söyledi.

    MADURO: ÇOK ÖZEL BİR GÜN

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek
    Maduro ise başkent Caracas’ta Borisov’la görüşmesi sonrasında ‘bunun, başta petrol, tarım ve askeri sektörlerde olmak üzere ikili ilişkilerin elden geçirildiği çok özel bir gün olduğunu’ söyledi.

    Maduro geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin’e bir araya gelerek kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

    MEDVEDEV DE KÜBA’YI ZİYARET EDİP DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ

    Bu arada Rus Başbakan Yardımcısı Borisov’un Caracas ziyareti, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in Küba’yı ziyaret etmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Medvedev de söz konusu ziyaretinde Moskova’nın petrol ve petrol ürünlerini tedarikini güven altına alması için Küba’ya yardım edeceğini söylemişti.

    Etiketler:
    Küba, Rusya, Venezüella, Nicolas Maduro, Yuriy Borisov
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