ABD'den Venezüellalı muhalif lider Guaido'ya 98 milyon dolarlık ek yardım

Böylece ABD'nin muhaliflere yaptığı doğrudan yardımların 116 milyon dolara ulaşacağı belirtildi.
Guaido, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Venezüella Ulusal Meclisi tarafından kontrol edilecek yardımların insan haklarının korunması, sansür ve dezenformasyonla mücadele ve serbest seçimlerin yapılmasına yönelik çabalar için kullanılacağını ifade etti.
ABD'li yetkililer de muhalifler dışında ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizden kaçarak komşu ülkelere sığınan 4 milyon Venezuela vatandaşına da 568 milyon dolar insani yardım sağlanacağını kaydetti.
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