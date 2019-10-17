Venezüella hükümeti ile ABD destekli muhalifler arasında anlaşma

Venezüella'da hükümet ve anlaşmaya vardığı bazı muhalif partiler, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) yenilenmesi için masa oluşturdu.

Venezüella'nın başkenti Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binası Casa Amarilla'da basın mensuplarını bilgilendiren İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Ulusal Meclis'te (AN) temsil edilen bazı muhalif partilerle 16 Eylül'de varılan anlaşmanın sorunsuz ve tam uygulanarak ilerlediğini duyurdu.

Rodriguez, anlaşmada CNE'nin yeniden düzenlenmesinde mutabık kalındığını hatırlatarak, anlaşmacı muhalif partilerle bu yönde çalışma yürütülmesi için masa oluşturulduğunu söyledi.

Anlaşmada yer alan, siyasi tutukluların serbest kalması maddesine de işaret eden Rodriguez, bu konunun Hakikat Komisyonu bünyesinde ele alındığını ve bugün Başsavcı Tarek William Saab'ın çok önemli açıklamalar yapacağını aktardı.

Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'teki (AN) bazı partiler arasında 16 Eylül'de anlaşma imzalanmış ve diyalog masası oluşturulmuştu.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido'nun tepkiyle karşıladığı anlaşmada, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) yeni üyelerin atanması, Venezüella'nın hak iddia ettiği Esequibo bölgesindeki haklarının korunması ve bazı davalarda tutuklu yargılananların serbest bırakılması, petrol ürünlerinin gıda karşılığı satışı gibi hususlar yer almıştı.

Venezüella'ya uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasının talep edildiği anlaşmayla ayrıca iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) AN'ye geri dönmüştü.