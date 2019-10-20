Şili'de Pinochet'ten sonra ilk defa ordu sokakta

Şili basınında çıkan habere göre perşembe günü, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalara dönüşen zam karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Santiago'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 'Acil durum' ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın 'acil durum' ilan ettiği bölgeleri sorumluluğuna verdiği General Javier Iturriaga, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Santiago ile Chacabuco eyaletleri ve San Bernardo ile Puente Alto bölgeleri için yerel saat ile 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.
#Santiago declares state of emergency as violent protests rock city#Chile pic.twitter.com/1NE4s623Kn— Ruptly (@Ruptly) October 19, 2019
Sokağa çıkma yasağı kararının, artan şiddet ve yağma olayları nedeniyle alındığını belirten Iturriaga, yasağın kaç gün süreceğine dair bilgi paylaşmadı.
Öte yandan, sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli gösteriler ve yağmalar devam ediyor. Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyuruldu. Ayrıca, sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülüyor.
#Chile | Armed soldiers are patrolling the streets of Santiago. #ChileResiste #ChileDespierta pic.twitter.com/n3ckU0MSYt— teleSUR English (@telesurenglish) October 19, 2019
Bu arada Şili Devlet Başkanı Pinera, metro ücretine yapılan zammın askıya alındığını duyurdu.
Öte yandan, Pinera'nın açıklamalarına rağmen ülkede şiddet olayları durmadı.
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