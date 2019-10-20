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11:08 20 Ekim 2019
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    Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.

    Şili'de Pinochet'ten sonra ilk defa ordu sokakta

    © REUTERS / RODRIGO GARRIDO
    Güney Amerika
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    Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.

    Şili basınında çıkan habere göre perşembe günü, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalara dönüşen zam karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Santiago'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 'Acil durum' ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi.

    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın 'acil durum' ilan ettiği bölgeleri sorumluluğuna verdiği General Javier Iturriaga, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Santiago ile Chacabuco eyaletleri ve San Bernardo ile Puente Alto bölgeleri için yerel saat ile 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

    Sokağa çıkma yasağı kararının, artan şiddet ve yağma olayları nedeniyle alındığını belirten Iturriaga, yasağın kaç gün süreceğine dair bilgi paylaşmadı.

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    © REUTERS / Mohamed Azakir
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    Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez 'acil durum' ilan edilerek güvenlik orduya teslim ediliyor.

    Öte yandan, sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli gösteriler ve yağmalar devam ediyor. Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyuruldu. Ayrıca, sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülüyor.

    Bu arada Şili Devlet Başkanı Pinera, metro ücretine yapılan zammın askıya alındığını duyurdu.

    © AP Photo / Fernando Vergara
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    Pinera, "Halkın sesini alçak gönüllülükle dinledim, bunu yapmaya devam etmekten de geri durmayacağım çünkü demokrasiler bu şekilde inşa edilir. Metro ücretine yapılan zammın askıya alınmasına karar verdim. Herkesin haklı nedenlerle pasif bir şekilde gösteri düzenleme hakkı vardır. Ancak kimse hiçbir vatandaşın güvenliğini tehdit edemez. Yalnızca birlik olarak demokrasimizi koruyup, kollayabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Pinera'nın açıklamalarına rağmen ülkede şiddet olayları durmadı.

    Başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya belirli saatler arasında uygulanmak üzere yaklaşık yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda turnikeden atlama şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.
    © REUTERS /
    Başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya belirli saatler arasında uygulanmak üzere yaklaşık yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda turnikeden atlama şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.
    Etiketler:
    Sebastian Pinera, Metro, Augusto Pinochet, Şili
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