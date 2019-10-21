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01:53 21 Ekim 2019
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    Şili'nin başkenti Santiago'da başlayan ve şiddet olaylarına dönüşerek ülkeye son yılların en zor dönemini yaşatan protestolar, hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmuyor.

    Şili'de sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor: 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı

    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    Güney Amerika
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    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, son günlerde ülkede hakim olan şiddet ve yağma olaylarına ilişkin, "Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz" dedi.

    Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.
    © REUTERS / RODRIGO GARRIDO
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    Pinera, başkanlık sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, son günlerde ülkede hakim olan şiddet eylemlerine karşı halka "sükunet" çağrısında bulundu.

    Bazı bakanlarla toplantı düzenlediğini belirten Pinera, "Amacımız son günlerde baş gösteren şiddet ve vandalizmin neden olduğu ciddi duruma bir çözüm bulmak ve birlik olduğumuzu göstermektir." ifadesini kullandı.

    Pinera, halkı şiddet, vandalizm ve suça karşı durmaya çağırdığı konuşmasında, "Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz." diye konuştu.

    Metro ücretine yapılan zammın askıya alınmasını öngören kanun tasarısının Kongreye iletildiğini bildiren Pinera, böylelikle zammın askıya alınacağını kaydetti.

    GÖSTERİLER DURULMUYOR

    Şili'nin başkenti Santiago'da başlayan ve şiddet olaylarına dönüşerek ülkeye son yılların en zor dönemini yaşatan protestolar, hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmuyor.

    Ülkenin belirli bölgelerinde "acil durum" ve sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor. Bazı bölgelerde pasif protestolar, Santiago'daki İtalya Meydanı gibi çeşitli yerlerde de güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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    Şili ordusunca yapılan yazılı açıklamada, Santiago'da dün yerel saatle 22.00-07.00 olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının, yerel saatle 19.00-06.00 saatlerine uzatıldığı bildirildi.

    Gösteriler sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, ülke çapında 960 kişi gözaltına alındı, 78 metro istasyonuna yönelik saldırılar düzenlendi, 3 vagonla 6 otobüs ateşe verildi.

    Ülkeyi savaş alanına çeviren ve özellikle başkent olmak üzere bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getiren protestolar nedeniyle uçak seferlerinin aksadığı ve birçok şirketin hizmet vermeyi durduğu belirtildi.

    Protestoların şu ana kadar zararının yaklaşık 700 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

    ŞİLİ'DE ZAM KARŞITI PROTESTOLAR

    Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere, yüzde 4 zam yapılmasına karşı; hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

    Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

    Şili Devlet Başkanı Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamış, ordu da aynı bölgeler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    Ancak "acil durum" ve sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olaylarının durulmaması ve diğer şehirlere sıçramasıyla, ülkenin Valparaiso ve Concepcion şehirlerinde de aynı önlemler alınmıştı.

    Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

    Şili'nin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

    Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek, güvenliğin orduya teslim edildiği belirtiliyor.

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    Etiketler:
    sokağa çıkma yasağı, Sebastian Pinera, Protesto, Santiago, Şili
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