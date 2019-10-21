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09:42 21 Ekim 2019
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    Şili'deki eylemlerde konfeksiyon fabrikası yağmalandı: 5 ölü

    Pablo Hidalgo
    Güney Amerika
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    Şili'de metro zammının ardından başlayan protestolar sonrası ülkenin büyük kentlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine karşın yağmalamalar sürüyor. Başkent Santiago yakınlarında bir konfeksiyon fabrikasının yağmalanması sonucu 5 kişi öldü.

    Şili'nin başkenti Santiago'da başlayan ve şiddet olaylarına dönüşerek ülkeye son yılların en zor dönemini yaşatan protestolar, hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmuyor.
    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    Şili'de sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor: 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı
    Şili'nin başkenti Santiago'nun birçok bölgesinde protestocular polisle çatıştı. Askerler ve polis göstericilere karşı biber gazı
    Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.
    © REUTERS / RODRIGO GARRIDO
    Şili'de Pinochet'ten sonra ilk defa ordu sokakta
    ve tazyikli su kullandı.

    Santiago'nun özellikle yoksul kesimlerinde halk, evlerini ve dükkanlarını yağmacılara karşı korudu.

    Şili hükümeti başkent Santiago'nun yanı sıra Valparaíso, Coquimbo ve Biobío'da akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

    Cuma günü başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Cumartesi günü de iki süpermarketin kundaklanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

    Gözaltına alınan protestocuların sayısı ise 1400'den fazla.

    'YAĞMACILAR HESAP VERECEK'

    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yağmacıların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi.

    Pinera, Cuma günü 5 bölgede olağanüstü hâl (OHAL) etmiş, bu bölgelerde halkın hareket ve toplanma hakkı sınırlandırılmıştı.

    Şili'nin Augusto Pinochet'nun diktatörlüğü sonrası yeniden demokrasiye geçtiği 1990'dan bu yana ilk kez başkent Santiago ve diğer büyük kentlerde tanklar konuşlandırıldı ve binlerce asker devriye geziyor.

    GÖSTERİLER NEDEN BAŞLADI?

    Şili'nin başkenti Santiago'da geçen hafta metro bileti fiyatları 6 Ekim'de iş saatlerinde 800 peso'dan (1,13 dolar) 830 peso'ya (1,17 dolar) çıkarıldı. Otobüs bileti fiyatları da benzer oranda artırıldı. Hükümet zamma gerekçe olarak enerji fiyatlarının artmasını ve peso'nun değer kaybetmesini gösterdi.

    Lise ve üniversite öğrencilerinin turnikelerden atlamasıyla başlayan eylemler, hafta başında tüm kente yayılan protestolara dönüştü.

    136 metro istasyonun tamamına yakınında kapılar ve turnikeler kırılırken, bazı binalar ve arabalar ateşe verildi, eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Cumartesi günü zammı askıya aldı.

    Santiago'da toplu taşıma neredeyse tamamen durmuş durumda.

    Uluslararası Santiago Havalimanı'nda da tüm uçuşlar iptal edilmişti.

    Etiketler:
    ölü, Çatışma, Fabrika, Protesto, Şili
    Topluluk kurallarıTartışma
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