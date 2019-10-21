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11:13 21 Ekim 2019
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    Evo Morales

    Bolivya'da Morales ilk turda seçilemedi

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Güney Amerika
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    Bolivya'daki devlet başkanlığı seçiminin ilk sonuçları, ülkeyi 2020-2025 yıllarında yönetecek devlet başkanının ikinci tur seçimlerinde belirleneceğini gösteriyor. Oyların yüzde 45'ini alan Morales ilk turda seçilmeyi başaramadı.

    © AFP 2019 / Mauricio Valenzuela
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    Bolivya Seçim Mahkemesi’nin (TEB) yüzde 83'ü açılan sandıklardan yayınladığı ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 45.28'ini alırken, en yakın rakibi Carlos Mesa'nın liderliğindeki Solun Devrimci Cephesi Partisi’nin (FRI) oy oranı yüzde 38.16 oldu.

    Mesa'yı, Güney Kore doğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun Chung'un başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Parti yüzde 8.77 oy oranıyla takip ederken, Oscar Ortiz'in liderliğindeki Bolivya Hayır Diyor koalisyonu ise yüzde 4.41 oy aldı. Başkanlık için yarışan diğer 3 adayın oy oranlarının toplamı ise yüzde 3.37 oldu.

    Bu arada, henüz açılmayan sandıkların çoğunlukla kırsal bölgelerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

    © Sputnik / Сергей Гунеев
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    Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa Bolivya'yı 2020 ila 2025 yılları arasında yönetecek devlet başkanını, 15 aralıkta düzenlenmesi planlanan ikinci tur seçimleri belirleyecek.

    MORALES KIRSAL KESİMİN OYUNA GÜVENİYOR

    Bolivya Devlet Başkanı Morales, ilk sonuçların açıklanmasının ardından, "İlk sonuçları anlıyoruz ve her zaman olduğu gibi kırsal kesimin oyuna güveniyoruz. 2002'deki seçimleri hatırlayın, bazı bölgelerde kaybetmiştik ancak sonra kazandık. Bu yüzden son sandık açılana kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    © AFP 2019 / Mauricio Valenzuela
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    Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olduğunu hatırlatan Morales, "Halk bu durumun bilincinde ve eminim ki kırsal kesimin oylarıyla, başlattığımız değişim sürecini garanti edeceğiz" dedi.

    MESA İKİNCİ TURA KALMAKTAN MEMNUN

    Seçimlerde yüzde 38 oy alan Carlos Mesa, ilk sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Açık ve net bir şekilde ikinci tura kaldığımızı gösteren, tartışmasız bir zafer elde ettik. Kalıcı zafer için bize ikinci tur yolu gözüktü. Bu, birlikle oluşturulması gereken bir yoldur, şu andan itibaren Bolivya, devlet başkanlığı için iki seçenekten birini seçmek zorundadır" diye konuştu.

    7 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bolivya'da yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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    Etiketler:
    Hristiyan Demokrat Parti, Güney Kore, Solun Devrimci Cephesi Partisi, Carlos Mesa, Sosyalizm Hareketi Partisi, Evo Morales, Seçim, Bolivya
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