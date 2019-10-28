Kolombiya başkentine ilk kadın ve LGBTİ belediye başkanı

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da devlet başkanlığından sonra en önemli ikinci makam addedilen Bogota belediye başkanlığını, solcu Claudia Lopez kazandı. Kolombiya başkentini ilk kez bir kadın ve LGBTİ yönetecek.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 52 yıllık çatışmaları sona erdiren barış anlaşmasının 2016 yılında imzalanması sonrası ilk bölgesel ve yerel seçimlere giden Kolombiya, 32 vali, 1000'den fazla belediye başkanı ve binlerce yerel meclis üyesini seçti.

Başkent Bogota, tercihini solcu Claudia Lopez'den yana kullanarak bir ilke imza attı.

Oyların yüzde 35'ini aldı

A historic day in Colombia: voters in Bogotá have chosen progressive Claudia López as their next mayor.



The former Green Party senator will become the first woman and LGBT politician to govern the South American capital. https://t.co/azWgXZA6zu — Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) October 28, 2019

Eski senatör ve devlet başkanı yardımcısı adayı Claudia Lopez, oyların yüzde 35'ini toplayarak Bogota'nın ilk kadın ve LGBTİ belediye başkanı oldu.

Kolombiya'da Bogota belediye başkanlığı devlet başkanlığından sonra ikinci en önemli siyasi pozisyon addedildiğinden, Lopez'in seçilmesi kadın ve LGBTİ hakları açısından önemli bir kazanım oldu.

Bozulmaz belediye başkanı

Kendisini 'bozulmaz' (yolsuzluk yapmaz, rüşvet kabul etmez) diye niteleyen Lopez, güvenliği sağlamak için sokaklarda daha fazla polis görevlendirmeyi, çocukların çalıştırılması ve ergen hamilelikleriyle mücadele etmeyi, eğitim fırsatlarını yaşı 45'ten büyük olanlara da ulaştırmayı vaat etmişti.

Diğer bölgelerde genelde nüfuzlu ailelerin desteklediği ya da siyasi hanedanların mensubu olan adaylar kazandı.

36.6 milyon seçmenin yaklaşık yarısı sandığa gitti. Kampanya döneminde 7 adayın öldürülmesi, 10'dan fazla adayın saldırıya uğraması, 100'den fazla adayın tehdit edilmesine rağmen bunun son dönemdeki en barışçı bölgesel ve yerel seçim olduğu belirtildi.