Bolivya'da hükümet, 'hile' iddialarıyla seçimin ikinci tura götürülmesine itiraz etmeyecek

Bolivya'da, 20 Ekim Pazar günü yapılan Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı, muhaliflerin ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimler nedeniyle başlayan protesto ve Morales'e destek gösterileri devam ediyor.

Ülkede, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) Morales'in isteği doğrultusunda gerçekleştireceği sonuç denetimine ilişkin hazırlıklar da sürüyor.

Bolivya basınındaki haberlere göre başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İletişim Bakanı Manuel Canelas, hükümetin OAS'nin denetiminden çıkan sonuçlara saygı göstereceğini vurguladı.

Morales'in, seçimlerde hile yapıldığının ispat edilmesi durumunda ikinci tura gidileceğini belirttiğini aktaran Canelas, ayrıca seçimleri kaybeden muhalif aday Carlos Mesa'nın da denetime katılmasını istediklerini ve Mesa'dan bu hususta bir yanıt beklediklerini açıkladı.

Bolivya'da iki hafta önce düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47.8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36.51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.