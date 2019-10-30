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    Şili'de protestolar

    Şili'de yapılacak olan APEC zirvesi, protestolar nedeniyle iptal edildi

    © REUTERS / PABLO SANHUEZA
    Güney Amerika
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    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde yapılacak olan APEC toplantısının protestolar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

    © AFP 2019 / CLAUDIO REYES
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    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, bu yıl ülkesinde gerçekleşecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin ve BM İklim Değişikliği Konferansının (Cop25) iptal edildiğini açıkladı. Pinera, kararını ülkedeki karmaşık duruma bağladı.

    Pinera televizyonda yaptığı açıklamada, "Bu çok zor bir karar, APEC ve COP'un önemini biliyoruz" şeklinde konuştu.

    APEC Zirvesi'nin 16 ve 17 Kasım tarihlerinde, Cop25'in ise  2-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

    Reuters'ın bildirdiğine göre Beyaz Saray, Pinera'nın kararını 'şaşkınlıkla' karşıladı. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Şi Jinping'in, iki ülke arasında devam eden ticaret savaşını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik olarak ikili ticaretle ilgili bir anlaşma imzalaması öngörülüyordu.

    Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi, özellikle başkent Santiago olmak üzere meydanlara akmıştı. 18 Ekim’den itibaren devam eden protestolarda, eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar da gerçekleşiyor.

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    Etiketler:
    Sebastian Pinera, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), ABD, APEC, Şili
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