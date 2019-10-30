Şili'de yapılacak olan APEC zirvesi, protestolar nedeniyle iptal edildi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, bu yıl ülkesinde gerçekleşecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin ve BM İklim Değişikliği Konferansının (Cop25) iptal edildiğini açıkladı. Pinera, kararını ülkedeki karmaşık duruma bağladı.

Pinera televizyonda yaptığı açıklamada, "Bu çok zor bir karar, APEC ve COP'un önemini biliyoruz" şeklinde konuştu.

APEC Zirvesi'nin 16 ve 17 Kasım tarihlerinde, Cop25'in ise 2-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

Reuters'ın bildirdiğine göre Beyaz Saray, Pinera'nın kararını 'şaşkınlıkla' karşıladı. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Şi Jinping'in, iki ülke arasında devam eden ticaret savaşını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik olarak ikili ticaretle ilgili bir anlaşma imzalaması öngörülüyordu.

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi, özellikle başkent Santiago olmak üzere meydanlara akmıştı. 18 Ekim’den itibaren devam eden protestolarda, eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar da gerçekleşiyor.

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