Kayıt
16:15 05 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Şiddet sarmalındaki Meksika'da bu kez Mormon kadın ve çocuklar katledildi

    © AFP 2019 / Elizabeth Ruiz
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 17
    Abone ol

    ABD'deki Mormonlardan ayrılarak Meksika'ya yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan bir ailenin kadın ve çocukları yolda saldırıya uğradı. Akrabalarına göre 3 anne ve ikisi bebek 6 çocuk katledildi. Failler netleşmedi, ama yolculuk ettikleri araçların yaylım ateşi açılıp yakıldığına dair görüntüler var.

    Uyuşturucu çetelerinin şiddetinin kasıp kavurduğu Meksika'da bu kez ABD merkezli Mormon tarikatından bir aile hedef alındı. 

    ABD'deki Mormonlardan ayrılarak Meksika'ya yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan bir aileye saldıran silahlı kişiler, ailenin akrabalarına göre çoğu çocuk en az 9 kişiyi öldürdü. Yerel medyada 12 ölüden söz eden haberler yer aldı. Hükümet kaynakları ise sadece 4'ü çocuk 5 kurbanı doğruladı. 

    Le Baron/Langford ailesinden 3 anne ve 14 çocuğun bindiği araçlardan oluşan konvoyun, Meksika'nın sınır eyaleti Sonora'nın Bavispe kentinden komşu eyalet Chihuahua'nın La Mora kentine giderken Bavispe'de ateş altında kaldığı  belirtildi.  

    Akrabalarına göre 3 anne ile ikisi ikiz bebek ve en büyüğü 12 yaşında olan en az 6 çocuk öldürüldü.

    Akrabalar, sosyal medya hesaplarında katliamla ilgili fotoğraflar ve videolar paylaştı. Kurşunlarla delik deşik olmuş, öncamı tuzla buz olmuş, ateşe verilmiş ve hala dumanı tüten halde bir SUV'un görüldüğü videoda, ABD aksanıyla ağlamaklı konuşan bir erkek sesinin "Bu kayıtlara geçsin, gelinim Nita ve dört torunum diri diri yakıldı ve tarandı" dediği duyuluyor. Akrabaları, videodaki SUV'da Rhonita Miller LeBaron ile dört evladının - ikisi 6 aylık ikiz bebek, biri 8, biri 10 yaşında iki çocuk- bulunduğunu belirtti.

    Konvoyun, saldırganların başkalarıyla karıştırmasından ötürü pusuya düşürüldüğü veya iki çetenin karşılıklı ateşi arasında kaldığına dair anlatımlar var.  

    Akrabalardan Lafe Langford Jr., faillerin, bir başka kartelin kontrol ettiği bölgeye giren Chihuahua eyaletinden bir kartel olduğunu, bunların rakipleri sanarak ateş açtığı konvoyun iki kartelin karşılıklı ateşi arasında kaldığını anlattı.  

    Julian LeBaron, saldırıyı 'katliam' diye niteleyerek, aile üyelerinden bazılarının diri diri yakıldığını söyledi. LeBaron, "Kimin neden yaptığını bilmiyoruz, ama bazı dolaylı tehditler alıyorlardı" dedi. 

    Konvoyda bulunan ailenin diğer 12 üyesinin önce kaçırıldığına, daha sonra canlarını kurtarmak için sığındıkları yerlerde bulunduklarına dair haberler geldi. LeBaron, ailenin yaralanan üyelerinin ABD'nin Phoenix kentine nakledilerek tedaviye alındığını söyledi. Ancak kaç kişinin güvenliğe kavuştuğuna dair resmi açıklama yapılmadığından durum hemen netleşmedi. 

    Newsweek, katillerin infaz etmeden önce kadınların ABD'li akrabalarıyla temas kurup fidye koparmaya çalışmış olabileceğini, bir akrabanın kadınlar çığlık atarken erkeklerin kendi aralarında konuştuğunun duyulduğu bir telefon araması aldığını yazdı.

    Pazartesi günkü saldırının ardından bölgede Meksika ordusu, Ulusal Muhafızları ve eyalet polisi arama çalışmaları ve operasyonlar düzenledi.

    Öldürülen kadınların mensubu olduğu Mormon kolu, mensuplarını Meksika vatandaşlarıyla evlenmeye teşvik ediyor.  

    Aile, 20. yüzyılın ilk yarısında mensubu oldukları kilisenin çokeşliliğe karşı çıkması üzerine ABD'den Meksika'ya yerleşen 'Colonia LaBaron' cemaatinden.

    Bu cemaat, yerel uyuşturucu çetelerine direnmesi ve uyuşturucu kartellerini eleştirmesiyle tanınıyor.

    Öldürülenlerin ABD vatandaşlığının olması, Washington'ın Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a çeteleri kontrole almasına yönelik baskısını artırabilir. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    Karikatür
    'Elimizdeki DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar dahi ait olduğu ülkelere göndereceğiz'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet