Şiddet sarmalındaki Meksika'da bu kez Mormon kadın ve çocuklar katledildi

ABD'deki Mormonlardan ayrılarak Meksika'ya yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan bir ailenin kadın ve çocukları yolda saldırıya uğradı. Akrabalarına göre 3 anne ve ikisi bebek 6 çocuk katledildi. Failler netleşmedi, ama yolculuk ettikleri araçların yaylım ateşi açılıp yakıldığına dair görüntüler var.

Uyuşturucu çetelerinin şiddetinin kasıp kavurduğu Meksika'da bu kez ABD merkezli Mormon tarikatından bir aile hedef alındı.

ABD'deki Mormonlardan ayrılarak Meksika'ya yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan bir aileye saldıran silahlı kişiler, ailenin akrabalarına göre çoğu çocuk en az 9 kişiyi öldürdü. Yerel medyada 12 ölüden söz eden haberler yer aldı. Hükümet kaynakları ise sadece 4'ü çocuk 5 kurbanı doğruladı.

Le Baron/Langford ailesinden 3 anne ve 14 çocuğun bindiği araçlardan oluşan konvoyun, Meksika'nın sınır eyaleti Sonora'nın Bavispe kentinden komşu eyalet Chihuahua'nın La Mora kentine giderken Bavispe'de ateş altında kaldığı belirtildi.

Akrabalarına göre 3 anne ile ikisi ikiz bebek ve en büyüğü 12 yaşında olan en az 6 çocuk öldürüldü.

Akrabalar, sosyal medya hesaplarında katliamla ilgili fotoğraflar ve videolar paylaştı. Kurşunlarla delik deşik olmuş, öncamı tuzla buz olmuş, ateşe verilmiş ve hala dumanı tüten halde bir SUV'un görüldüğü videoda, ABD aksanıyla ağlamaklı konuşan bir erkek sesinin "Bu kayıtlara geçsin, gelinim Nita ve dört torunum diri diri yakıldı ve tarandı" dediği duyuluyor. Akrabaları, videodaki SUV'da Rhonita Miller LeBaron ile dört evladının - ikisi 6 aylık ikiz bebek, biri 8, biri 10 yaşında iki çocuk- bulunduğunu belirtti.

Konvoyun, saldırganların başkalarıyla karıştırmasından ötürü pusuya düşürüldüğü veya iki çetenin karşılıklı ateşi arasında kaldığına dair anlatımlar var.

Akrabalardan Lafe Langford Jr., faillerin, bir başka kartelin kontrol ettiği bölgeye giren Chihuahua eyaletinden bir kartel olduğunu, bunların rakipleri sanarak ateş açtığı konvoyun iki kartelin karşılıklı ateşi arasında kaldığını anlattı.

Julian LeBaron, saldırıyı 'katliam' diye niteleyerek, aile üyelerinden bazılarının diri diri yakıldığını söyledi. LeBaron, "Kimin neden yaptığını bilmiyoruz, ama bazı dolaylı tehditler alıyorlardı" dedi.

Konvoyda bulunan ailenin diğer 12 üyesinin önce kaçırıldığına, daha sonra canlarını kurtarmak için sığındıkları yerlerde bulunduklarına dair haberler geldi. LeBaron, ailenin yaralanan üyelerinin ABD'nin Phoenix kentine nakledilerek tedaviye alındığını söyledi. Ancak kaç kişinin güvenliğe kavuştuğuna dair resmi açıklama yapılmadığından durum hemen netleşmedi.

Newsweek, katillerin infaz etmeden önce kadınların ABD'li akrabalarıyla temas kurup fidye koparmaya çalışmış olabileceğini, bir akrabanın kadınlar çığlık atarken erkeklerin kendi aralarında konuştuğunun duyulduğu bir telefon araması aldığını yazdı.

Pazartesi günkü saldırının ardından bölgede Meksika ordusu, Ulusal Muhafızları ve eyalet polisi arama çalışmaları ve operasyonlar düzenledi.

Öldürülen kadınların mensubu olduğu Mormon kolu, mensuplarını Meksika vatandaşlarıyla evlenmeye teşvik ediyor.

Aile, 20. yüzyılın ilk yarısında mensubu oldukları kilisenin çokeşliliğe karşı çıkması üzerine ABD'den Meksika'ya yerleşen 'Colonia LaBaron' cemaatinden.

Bu cemaat, yerel uyuşturucu çetelerine direnmesi ve uyuşturucu kartellerini eleştirmesiyle tanınıyor.

Öldürülenlerin ABD vatandaşlığının olması, Washington'ın Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a çeteleri kontrole almasına yönelik baskısını artırabilir.