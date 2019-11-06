Şili Devlet Başkanı Pinera istifa etmeyeceğini açıkladı

BBC’ye bir röportaj veren Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eylemcilerin talebini hatırlatarak istifa edip etmeyeceğini soran Güney Amerika muhabiri Katy Watson'a “Hayır” yanıtını verdi.

30 yıllık bir süreçte demokrasiyi geliştirdiklerini, yoksulluğu azalttıklarını ve bunun da bir ‘başarı hikâyesi’ olduğunu söyleyen Pinera, “Her şey iki hafta önce değişti” dedi.

Eylemlerin ardından kabinenin önemli bir bölümünde yaptığı değişikliklerin ‘kozmetik’ bir müdahale olduğu yorumlarını da reddeden Pinera, “Bu problemler son 30 yıldır birikiyordu. Bunların bir parçasından ben sorumluyum ve sorumluluğumu kabul ediyorum ama sadece ben değilim” ifadelerini kullandı.

In his first interview since anti-government protests began, Chilean President Sebastián Piñera tells BBC South America Correspondent @katywatson that he does not intend to resign: https://t.co/zy485xV5uB — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 5, 2019

Acil durum ilanını savundu, 'orantısız güç soruşturulacak' dedi

Polisin eylemcilere karşı müdahalesinin sert ve orantısız olduğu yönündeki soru karşısında ise Pinera, “Bu iddialar ortalarda dolaşıyor, eğer doğruysa sizi garanti ederim ki bunlar soruşturulacak. Cezasız kalmayacak” yanıtını verdi.

Acil durum ilan edilmesini de savunan Pinera, bu kararın Şili vatandaşlarını korumak adına alındığını belirtti, ayrıca alınan tüm güvenlik önlemlerinin ‘demokratik ve meşru’ olduğunu ifade etti.

Şili'de öncelikli olarak ulaşım ücretlerine yapılan zammı protestoyla başlayan gösteriler haftalardır sürüyor.

Pinera, gösterilerin son bulması için kabinenin büyük bölümünü görevden aldı, geçen hafta bir dizi reform açıkladı. Ancak protestocunun talepleri arasında Pinera'nın istifa etmesi de vardı.