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12:29 08 Kasım 2019
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    Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva

    Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden kritik karar: Lula da Silva serbest bırakılabilir

    © AFP 2019 / Miguel SCHINCARIOL
    Güney Amerika
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    Brezilya Yüksek Mahkemesi, temyiz süreci devam eden cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen diğer güçlü isimlerin serbest bırakılmasının önüne açacak bir karara imza attı. 

    Yüksek Mahkeme, 2003-2010 yıllarında Brezilya'yı yöneten ve Nisan 2018'den bu yana cezaevinde bulunan 74 yaşındaki eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın serbest bırakılmasının önünü açabilecek kritik bir karar imza attı. Yapılan oylamada, kişinin yüksek mahkemelere başvurduğu tüm temyiz yollarının tükenmesinin ardından cezaevine koyulabileceği yönündeki karar, 5'e karşı 6 yargıcın onayıyla kabul edildi.   

    Mahkemenin kararının, Lula da Silva'nın yanı sıra 5 bin kadar mahkûmun serbest bırakılmasının önündeki engeli kaldıracağı ifade ediliyor. 

    Avukatlar harekete geçti

    Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
    © REUTERS / Diego Vara
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    Avukatları, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından bugün hemen serbest bırakılması için eski devlet başkanıyla görüşeceklerini açıkladı.  

    Brezilya'da üç yıl önce alınan karar doğrultusunda mahkûmların ilk temyiz başvurularından olumlu sonuç alamazlar ise cezaevinde tutulmaları gerekiyordu. 

    Solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva, geçen yıl Brezilya'da yapılan devlet başkanı seçiminin favorileri arasında gösteriliyordu ancak seçimde aday olması engellenmiş ve adının büyük bir yolsuzluk soruşturmasında geçmesinin ardından cezaevine gönderilmişti. Lula da Silva, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve hepsinin siyasi amaç taşıdığını savunuyordu. 

    Luiz Inacio Lula da Silva, ‘pasif yolsuzluk ve kara para aklama’ suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya düşürülmüştü.

    Etiketler:
    Yolsuzluk, Serbest bırakılma, Serbest bırakma, Yüksek Mahkeme, Lula Da Silva, Brezilya
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