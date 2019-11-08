Şili'de iktidar destekçisi politikacı, gazetecilerin soruları karşısında maraton koşusuna başladı

Şili'de başkent Santiago'ya bağlı Providencia Belediyesi başkanı Evelyn Mathei, gazetelerin sokakta kendisine yönelttikleri sorular üzerine, gazetecilerin şaşkın bakışları arasında koşarak kaçmayı tercih etti.

Sarı güvenlik yeleği üzerinde olan 65 yaşındaki belediye başkanının gazetecilerden kaçtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Un poco de ejercicio siempre es bueno para comenzar la mañana. La carrera contra la destrucción y el vandalismo la ganaremos y junto a @Muni_Provi pondremos nuevamente de pie a #Providencia pic.twitter.com/QjO06ePd0R — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 7, 2019

​Şili'de son haftalardaki protestolar ve polis şiddeti ülke gündemindeki yerini alırken, Evelyn Matthei daha önceki açıklamalarında iktidarın krizi yönetmekte hatalar yaptığını dile getirmişti. Maratoncu belediye başkanı, görüntülerin viral olmasının ardından, kaçış görüntülerini sosyal medyada Rocky filminin müzikleri eşliğinde paylaşarak 'Güne biraz spor yaparak başlamak her zaman iyi fikirdir. Vandalizme ve yıkıma karşı beraber koşacağız' ifadelerini kullandı.