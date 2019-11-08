Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, serbest bırakıldı

Brezilya'nın yolsuzlukla suçlanarak hapse atılan eski Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında tahliye kararı verildi.

Gelişme, Yüksek Mahkeme'nin mahkumların ancak tüm temyiz haklarını tükettikten sonra hapse atılması yönünde karar almasının ardından geldi.

Diğer yandan Lula'nın destekçileri, cezaevi önünde tahliye saatini beklemeye başladı.

Lula supporters waiting for Lula outside of the federal prison. The judge approved his release. He should be leaving the building any minute #Brazil #LulaLivre pic.twitter.com/YCwyfxT0X7 — Michael Fox (@mfox_us) November 8, 2019

Lula, temyiz süreci devam ederken tutuksuz yargılanacak.

Özgürlüğüne kavuşan Lula'yı cezaevi önünde büyük bir kalabalık karşıladı.

#BREAKING | Brazilian Former President @LulaOficial gets ready to speak in front of a crowd of supporters outside of Curitiba jail, which he just came out of. pic.twitter.com/goUOiPfI72 — teleSUR English (@telesurenglish) November 8, 2019

New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Brezilya İşçi Partisi vekili Maria Rossario Nunez, yaptığı açıklamada, "Bu, Brezilya'da bir umut duygusunu canlandırıyor" diyerek, "Lula'nın özgürlüğü, ülkeye dayatmaya çalıştıkları katı görüşler için çürütücü etken olabilir" ifadelelerini kullandı.

2003'ten 2010'a kadar Brezilya'nın devlet başkanlığını yapan Luiz Inácio 'Lula' da Silva, 'Araba Yıkama' olarak bilinen büyük bir yolsuzluk planına ilişkin bir soruşturma sonucu 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lula, hakkındaki tüm suçlamaları şiddetle reddetmişti. Bu yılın nisan ayında, Lula'nın cezası sekiz yıl, 10 aya indirilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, seçimlerdeki rakibi ve eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın tutuklanmasını sağlayan yargıç Sergio Moro'yu geçen yıl adalet bakanı yapmıştı.