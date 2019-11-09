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03:40 09 Kasım 2019
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    Arjantin'in yeni devlet başkanından IMF'ye rest: Bu borcu ödemeyiz

    © AP Photo / Rebecca Blackwell
    Güney Amerika
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    Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Uluslararası Para Fonuna (IMF) rest çekti. Görevi devralmaya hazırlandığı selefi Mauricio Macri döneminde alınan 57 milyar dolarlık borcun, Arjantin ekonomisinin şu anki koşulları altında ödemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

    Arjantin’de kısa süre önce devlet başkanı olarak seçilen Alberto Fernandez, ülkesinin karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik krizin sorumlusunun Uluslararası Para Fonu (IMF) olduğunu söyledi.

    Ekvador’un eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın yaptığı 'Correa ile Sohbet' programında konuşan Fernandez, “Herkes kimin suçlu olduğunu çok biliyor. IMF’nin suçlu olduğunu” ifadelerini kullandı. Başkan Fernandez’in bu açıklamaları dün IMF sözcüsü Gerry Rice’ın, “Fernandez yönetimi ile işbirliği yapacağız” açıklamasından hemen sonra geldi.

    Program sırsında Arjantin’in yeni devlet başkanı, "Başımıza asla gelemeyecek sorunlarla karşı karşıyayız” diyerek ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde olduklarını kabul etti.

    © AP Photo / Eraldo Peres
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    Görevi devralmaya hazırlandığı şu anki Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin politikalarının Arjantin’i bu duruma getirdiğini iddia eden Fernandez, 2015’ten bu yana ülke dış borcunun şiştiğini açıkladı. Fernandez, IMF'nin Macri’yi ayakta tutabilmek için 57 milyar dolar borç verdiğini sözlerine ekledi. Fernandez, “İnsanlık tarihindeki en pahalı siyasi kampanya Macri'nin kampanyası; Arjantin'e 57 milyar dolara mal oldu” dedi.

    Arjantin’in borçlarını her zaman ödediğini de hatırlatan Fernandez, 1957’de IMF’ye girdiklerini ve 2005’te 9.8 milyar doların yüzde 100’ünü ödediklerini söyledi. Yeni devlet başkanı ayrıca “Dünyanın anlaması gereken, bizim Macri'ye benzemediğimiz. Yalan söylemiyoruz. Arjantin ekonomisinin koşulları altında bu parayı ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

    "Arjantin ekonomisinin toparlanması, yeniden üretebilmesi, tekrar ihraç edebilmesi ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için dolara sahip olması gerekir" diyen Fernandez IMF’ye mesaj gönderdi. Macri döneminde 5 milyon yeni fakir olduğunu, Arjantin nüfusunun yüzde 40'ını yoksulluk sınırının altında bıraktığını iddia etti.

    IMF, bugüne kadar Macri hükümeti ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde vermeyi taahhüt ettiği 56.3 milyar doların 44 milyar dolarını Arjantin’e verdi. ABD Başkanı Donald Trump da, geçtiğimiz Cuma günü Fernandez’le yaptığı telefon görüşmesinde IMF'nin mevcut hükümet tarafından üstlenilen kurtarma ile ilgili işbirliği yapacağını söyledi. Macri hükümetinin yasal süresi 10 Kasım günü resmi olarak sona erecek.

    Etiketler:
    Mauricio Macri, Alberto Fernandez, IMF, Arjantin
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