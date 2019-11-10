Bolivya'da muhalifler, devlet televizyonu Bolivia TV ile devlet radyosu Patria Nueva'yı ele geçirdi

Bolivya'da protesto gösterilerine devam eden muhalefet yanlılarının, devlet televizyonu Bolivia TV ile devlet radyosu Patria Nueva'da (RPV) kontrolü ele geçirdiği ifade edildi.

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan gösterilerde muhalifler, 4. kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales karşıtı protestolarına devam ediyor.

Sputnik'e konuşan Patria Nueva Direktörü İvan Maldonado, göstericilerin devlet televizyonu Bolivia TV ile devlet radyosu Patria Nueva'da kontrolü sağladığını belirtti.

Maldonado, "Stüdyolarımızı kuşatan göstericiler, bizleri yaklaşık 2 saat alıkoydu ve gazetecilik faaliyetlerine son vermememiz halinde tüm ekipmanı imha etmekle tehdit etti" dedi.

'İstifa etmeyeceğim' resti

Maldonado, Bolivia TV ile RPN'nin yayın yaptığı binadan ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Bolivya'da süren gösterilerde polisler, protestocuların safına geçmiş ve bunun üzerine ülkede darbe girişimi olduğunu açıklayan Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırmıştı.

11 Kasım'da Bolivya'da yapılacak ve yüz binlerce insanın katılmasının beklendiği dev yürüyüş öncesinde Morales, görevi bırakmasını isteyenlere, "İstifa etmeyeceğim" diyerek rest çekmişti.