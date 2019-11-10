Muhalif gösterilerin hedefindeki Bolivya lideri Morales seçim kararı aldı

Bolivya'da 20 Ekim seçimlerinden sonra başlayan gösteriler devam ederken 4. kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) seçimlerle ilgili ön raporunu yayınlanmasının ardından seçim kararı aldı.

Basın toplantısı düzenleyen Morales, seçimlerin yenilenmesi kararı aldığını duyurdu.

'Yüksek Seçim Kurulu üyelerini değiştireceğim'

Morales, seçimlerin ardından eleştirilerin odağına yerleşen Yüksek Seçim Kurulu üyelerini değiştireceğini de vurguladı.

OAS birtakım usulsüzlükler tespit etmişti

OAS'ın ön raporunda birtakım usulsüzlükler nedeniyle seçimlerin iptal edilmesi gerektiği görüşüne yer verilmişti.

Bolivya'da süren gösterilerde polisler, protestocuların safına geçmiş ve bunun üzerine ülkede darbe girişimi olduğunu açıklayan Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırmıştı.

11 Kasım'da Bolivya'da yapılacak ve yüz binlerce insanın katılmasının beklendiği dev yürüyüş öncesinde Morales, görevi bırakmasını isteyenlere, "İstifa etmeyeceğim" diyerek rest çekmişti.