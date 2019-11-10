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00:35 11 Kasım 2019
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    Bolivya ordusundan Morales'e istifa çağrısı

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Güney Amerika
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    Reuters, Bolivya Silahlı Kuvvetleri’nin Devlet Başkanı Evo Morales’e ülkedeki istikrarın sağlanması için istifa etme çağrısında bulunduğunu duyurdu.

    Bolivya Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales’e ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması için istifa etme çağrısı yaptı.

    Reuters'ın aktardığına göre Facebook’ta canlı olarak yayınlanan basın toplantısında konuşan Kaliman, "İç çatışma durumunu analiz ettikten sonra Devlet Başkanı'ndan görevini bırakmasını, barışın yeniden sağlanmasına ve Bolivya'nın iyiliği için istikrarın korunmasına imkan vermesini istiyoruz" dedi.

    Morales'e bir istifa çağrısı da Ulusal Polis şefi Yuri Calderon'dan geldi.

    Morales'in uçağı Arjantin hava sahasından uçuş planı istedi

    Bu arada Pagina 7 gazetesi, Arjantin Hava Kuvvetleri’ne dayandırdığı haberde Bolivya Devlet Başkanı’nın uçağının Arjantin hava sahasında uçuş planı talep ettiğini ileri sürdü.

    Haberde ayrıca elde edilen bilgilere göre Evo Morales’in uçağının El Alto uluslararası havalimanından havalandığı ifade edildi.

    Morales, bugünkü açıklamasında “İstifa etmemi istiyorlar, bu bir darbe girişimi. Bu anayasaya ve yasalara aykırı. Önümüzdeki yılın ocak ayına kadar geçerliliği olan anayasal yetkim var” ifadelerini kullanmıştı.

    Bolivya Silahlı Kuvvetleri, ülkede yasadışı olarak faaliyet yürüten silahlı gruplara karşı kara ve hava operasyonları başlatılması emrini vermişti.

    Bolivya'da 20 Ekim seçimlerinden sonra başlayan gösteriler devam ederken 4. kez Devlet Başkanı seçilen Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) seçimlerdeki oy sayım sonuçları ile ilgili ön raporunu yayınlanmasının ardından bugün yeni seçim kararı almıştı.

    20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in başlıca rakibi olan sağcı aday Carlos Mesa ve diğer bazı muhalifler, Morales’in yeni başkanlık seçimlerine katılmaması ve istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Darbe girişimi, ordu, Evo Morales, Bolivya
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