Bolivya ordusundan Morales'e istifa çağrısı

Bolivya Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales’e ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması için istifa etme çağrısı yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Facebook’ta canlı olarak yayınlanan basın toplantısında konuşan Kaliman, "İç çatışma durumunu analiz ettikten sonra Devlet Başkanı'ndan görevini bırakmasını, barışın yeniden sağlanmasına ve Bolivya'nın iyiliği için istikrarın korunmasına imkan vermesini istiyoruz" dedi.

Las Fuerzas Armadas de #Bolivia sugieren que @evoespueblo renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la paz por el bien de nuestro país. #BoliviaUnida #BoliviaLibre#EvoDictador #EvoRenunciaYa pic.twitter.com/aVeb8PObXV — belengutierrezgiret (@bgutierrezgiret) November 10, 2019

Morales'e bir istifa çağrısı da Ulusal Polis şefi Yuri Calderon'dan geldi.

Mensaje del Sr. Gral. Cmdte. Vladimir Yuri Calderón Mariscal COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA pic.twitter.com/ypgpN2vo4g — POLICIA BOLIVIANA (@Pol_Boliviana) November 10, 2019

Morales'in uçağı Arjantin hava sahasından uçuş planı istedi

Bu arada Pagina 7 gazetesi, Arjantin Hava Kuvvetleri’ne dayandırdığı haberde Bolivya Devlet Başkanı’nın uçağının Arjantin hava sahasında uçuş planı talep ettiğini ileri sürdü.

Haberde ayrıca elde edilen bilgilere göre Evo Morales’in uçağının El Alto uluslararası havalimanından havalandığı ifade edildi.

#Bolivia 🇧🇴 BREAKING: the presidential plane has been spotted departing from El Alto airport, unknown yet whether #Morales was on board pic.twitter.com/ABHtkNIff0 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 10, 2019

Morales, bugünkü açıklamasında “İstifa etmemi istiyorlar, bu bir darbe girişimi. Bu anayasaya ve yasalara aykırı. Önümüzdeki yılın ocak ayına kadar geçerliliği olan anayasal yetkim var” ifadelerini kullanmıştı.

Bolivya Silahlı Kuvvetleri, ülkede yasadışı olarak faaliyet yürüten silahlı gruplara karşı kara ve hava operasyonları başlatılması emrini vermişti.

Bolivya'da 20 Ekim seçimlerinden sonra başlayan gösteriler devam ederken 4. kez Devlet Başkanı seçilen Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) seçimlerdeki oy sayım sonuçları ile ilgili ön raporunu yayınlanmasının ardından bugün yeni seçim kararı almıştı.

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in başlıca rakibi olan sağcı aday Carlos Mesa ve diğer bazı muhalifler, Morales’in yeni başkanlık seçimlerine katılmaması ve istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.