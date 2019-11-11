Bolivya Devlet Başkanı Morales istifasını açıkladı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, canlı yayında yaptığı açıklamada "Devlet başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Açıklamaları sosyal ağlarda yayınlanan Morales, “Kız ve erkek kardeşlerimiz, devlet görevlileri saldırı ve tehditlere maruz kalmamaları için istifa ediyoruz” diye konuştu.

Durumu ‘devlet darbesi’ olarak niteleyen Morales, “Kardeşlerim, mücadelemizin son bulmadığını söylemek istiyorum, biz eşitlik ve barış için mücadeleye devam edeceğiz. Şu anda bir devlet başkanı olarak yükümlülüğüm, durumu sakinleştirmek için yöntem bulmak” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera da bir Kızılderili Başkanın yardımcısı olduğundan gurur duyduğunu ve daima ona sadık kalacağını söyleyerek istifasını açıkladı.

​Morales'in istifasını duyurmasının ardından sokaklardaki protestocular kutlamalara başladı.

Celebrations in the streets of #Bolivia 🇧🇴 following the resignation of #Morales pic.twitter.com/NRxeQPgyZS — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 10, 2019

Bolivya Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales’e ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması için istifa etme çağrısı yapmıştı.

Reuters'ın aktardığına göre Facebook’ta canlı olarak yayınlanan basın toplantısında konuşan Kaliman, "İç çatışma durumunu analiz ettikten sonra Devlet Başkanı'ndan görevini bırakmasını, barışın yeniden sağlanmasına ve Bolivya'nın iyiliği için istikrarın korunmasına imkan vermesini istiyoruz" demişti.

Morales'e bir istifa çağrısı da Ulusal Polis şefi Yuri Calderon'dan gelmişti.

Morales, dünkü açıklamasında “İstifa etmemi istiyorlar, bu bir darbe girişimi. Bu anayasaya ve yasalara aykırı. Önümüzdeki yılın ocak ayına kadar geçerliliği olan anayasal yetkim var” ifadelerini kullanmıştı.

Bolivya'da 20 Ekim seçimlerinden sonra başlayan gösteriler devam ederken 4. kez Devlet Başkanı seçilen Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) seçimlerdeki oy sayım sonuçları ile ilgili ön raporunu yayınlanmasının ardından dün yeni seçim kararı almıştı.

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in başlıca rakibi olan sağcı aday Carlos Mesa ve diğer bazı muhalifler, Morales’in yeni başkanlık seçimlerine katılmaması ve istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.