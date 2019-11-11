İstifa eden Bolivya lideri Morales’e Russia Today’den iş teklifi

Simonyan, Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa gibi, Morales’in RT’de program sunabileceğini belirtti.
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Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, “Morales’e RT’nin İspanyolca kanalında harika bir iş teklif ediyorum. (Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael) Correa, bizimle birlikte kendi programını sunuyor ve endişelenecek bir şeyi yok” ifadelerini kullandı.
2007-2017 yılları arasında Ekvador’un lideri olan Correa RT Espanol’da 2018 yılının başından beri ‘Conversando con Correa’ isimli bir siyasi program sunuyor.
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