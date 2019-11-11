İstifa eden Bolivya lideri Morales’e Russia Today’den iş teklifi

Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Bolivya’da devlet başkanlığı görevinden istifa eden Evo Morales’e RT’nin İspanyolca kanalında kendi programını sunmayı teklif etti.

Simonyan, Eski Ekvador Devlet Başkanıgibi, Morales’in RT’de program sunabileceğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, “Morales’e RT’nin İspanyolca kanalında harika bir iş teklif ediyorum. (Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael) Correa, bizimle birlikte kendi programını sunuyor ve endişelenecek bir şeyi yok” ifadelerini kullandı.

2007-2017 yılları arasında Ekvador’un lideri olan Correa RT Espanol’da 2018 yılının başından beri ‘Conversando con Correa’ isimli bir siyasi program sunuyor.