Meksika: Bolivya'da olanlar, tüm kıta için bir geriye gidiştir

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Bolivya ordusunun Morales'i istifaya çağırmasının Bolivya'daki 'anayasal düzeni' ihlal ettiğini belirtti.

Morales'in istifa etmek zorunda bırakılmasını 'askeri bir darbe' olarak nitelendiren Ebrard, "Bolivya'da olanlar, tüm kıta için bir geriye gidiştir. Çok endişeliyiz" dedi.

Ebrard, Meksika'nın, Morales'i hala Bolivya'nın meşru lideri olarak gördüğünün altını çizerek, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS), Bolivya'daki söz konusu krizi görüşmek üzere acil toplantı yapması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan, dün yaptığı açıklamada, istemesi durumunda, Morales'e iltica hakkı vereceklerini ifade eden Ebrard, bugün konuya ilişkin yönetilen soruya, Morales'in Meksika'dan henüz böyle bir talebi olmadığı yanıtını verdi.