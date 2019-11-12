'Evo Morales, Meksika'nın iltica teklifini kabul etti'

Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in, Meksika'nın sunduğu iltica teklifini kabul ettiği bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifasını açıklayan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada Morales'in, kendisine sunulan iltica teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Bolivya'daki olayları ilk andan itibaren 'darbe' olarak niteleyen ve Morales'e sığınma sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Ebrard, "Devlet Başkanı Morales'in, biraz önce yaptığımız telefon görüşmesinde, davetimizi kabul ettiğini ve siyasi sığınmacı olmak için resmi olarak başvurduğunu açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Ebrard, Bolivya Dışişleri Bakanlığını da konuya ilişkin bilgilendirdiklerini ve Morales'in uluslararası haklar çerçevesinde can güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasını istediklerini vurguladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Morales’in önceki gün istifa etmesinin ardından tepki göstermiş ve "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır" demişti.