Morales’i taşıyan uçak Meksiko’ya indi

Morales, havalimanında Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılandı.
Evo Morales ya está asilado en México: así fue su llegada ⬇️https://t.co/RXyw1GCdgx pic.twitter.com/pyjGQZCryN— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 12, 2019
Ebrard, küçük basın toplantısında, “Bu bizim için sevinç dolu bir gün, çünkü sığınma sağlayabildik” dedi.
Meksika Hava Kuvvetleri’ne ait uçak, geçen gece Bolivya’dan önce Paraguay’a geçmişti. Peru ve Brezilya’da geçiş izni alındıktan sonra Gulfstream 550 tipi uçak Meksika yolunu tutmuştu.
#EvoMorales ya está en México pic.twitter.com/cBT608SX5c— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 12, 2019
Meksika, Bolivya’da Morales’i istifaya götüren süreci ‘darbe’ olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyor.
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