'El Chapo'nun eski güzellik kraliçesi eşi TV yıldızı oluyor

Yaklaşık beş ay önce dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika'da birkaç gün önce El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polisin 150 kurşunla infaz edilmesiyle sarsılırken Guzman ile ikiz kızları olan eski güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel'in ünü artıyor.

Eşinin mahkeme sürecinde duruşmalara gelirken giydiği kıyafetleri ve tarzıyla medyada yer alan Coronel ünlü bir televizyon programında yer alacak.

'El Chapo'nun 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında önemli rol oynadığı belirtilen Coronel'in 'Cartel Crew' (Kartel Ekibi) isimli reality şovunun ikinci sezonuna katılacağı açıklandı.

Gelecek hafta VH1 televizyonunda yayınlanacak olan programda Coronel'in uyuşturucu kartelindeki hayatı anlatılacak.

Programın tanıtım filminde Coronel, lüks bir yatta bir korumayla birlikte görülüyor.

The rumors are true...Emma Coronel AKA El Chapo's wife is coming to #CartelCrew & she 👏 means 👏 business 👏



Do you think Emma will make Michael an offer he can't refuse? pic.twitter.com/H3am5xACAM — VH1 (@VH1) November 12, 2019

​VH1'den yapılan açıklamaya göre, program kartel üyelerinin çocuklarının aile geçmişleriyle nasıl mücade ettiğini sunmayı hedefliyor. Kanalın internet sitesinde yer alan açıklamada "Bu program, yasal hayatlarını sürdürmek ve uyuşturucu dünyasının dışında kalmaya çalışan kartel üyelerinin ailelerinin yolculuklarını anlatıyor" denildi.

Coronel, yaklaşık dört ay önce de kendine ait bir kıyafet markası çıkaracağını duyurmuştu.