Kendini Bolivya'nın geçici devlet başkanı ilan eden Anez'ın ırkçı paylaşımları ortaya çıktı

Evo Morales'in istifasının ardından kendisini Bolivya'nın geçici devlet başkanı ilan eden Jeanine Anez’in 2013 yılında sosyal medya hesabından ülkede yaşayan yerlilere yönelik ırkçı paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü.

Kendini devlet başkanı ilan eden İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in 2013 yılında sosyal medyada paylaştığı mesajlar ortaya çıktı.

Sol'un aktardığına göre ülkedeki yerlilere yönelik ırkçı ifadeler kullandığı bir mesajda Anez, "Yerlilerin satanik ayinlerinden arındırılmış özgür bir Bolivya düşlüyorum. Bu ülke/şehir, yerliler için değil. İlla bir yerde yaşayacaklarsa, dağa ya da El Chacho ovasına gitsinler" diyor.

"I dream of a #Bolivia free of Indigenous satanic rites, the city is not for 'Indians,' they better go to the highlands or El Chaco," Senator @JeanineAnez said on her Twitter account about her country where more than 65% of the population is Indigenous. #GolpeDeEstadoBolivia pic.twitter.com/IB6109iGYR — teleSUR English (@telesurenglish) November 13, 2019

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Anez'in yine aynı yıl, yerlilerin dini günlerine yönelik "Ne Aymara'sı (Yeni yıl), ne sabah yıldızı!!! Şeytana tapanlar, kimse tanrının yerini alamaz" dediği görülüyor.

"What Aymara New Year or Morning star!!! Satan worshippers, nobody replaces God!" said the self-proclaimed interim president of Bolivia, @JeanineAnez on her Twitter account in June 2013.



#BoliviaGolpeEstado 🇧🇴 pic.twitter.com/02JDcxLGWO — teleSUR English (@telesurenglish) November 13, 2019

​Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales, istifa etmişti.