Guaido yanlıları Venezüella’nın Brezilya’daki büyükelçiliğini bastı, yeni büyükelçi ilan etti

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado yandaşları Brezilya'nın başkenti Brasilia'da bulunan Venezüella Büyükelçiliğini bastı. Gurup, Guiado'nun büyükelçi olarak atadığı belirtilen Maria Teresa'yı yeni büyükelçi ilan ettiklerini duyurdu.

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado yandaşları Brezilya'nın başkenti Brasilia'da bulunan Venezüella Büyükelçiliğini bastı ve Guiado'nun büyükelçi olarak atadığı Maria Teresa Belandria'yı yeni büyükelçi olarak tanıdıklarını açıkladı.

© REUTERS / SERGIO MORAES Guaido yanlıları Venezuela’nın Brezilya’daki büyükelçiliğini bastı

Maduro hükümetini temsil eden Maslahatgüzar Freddy Meregote, yaptığı açıklamada büyükelçiliğin 'istila edildiğini' belirterek Brezilya hükümetinden koruma talep etti. Meregote, bazı büyükelçilik yetkililerinin gurubun büyükelçiliğe girmesine yardımcı olduğunu iddia ederek 'tüm yetkililerin Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak tanıdığını' söyledi.

In this video circulating on WhatsApp, Venezuela's Chargé d'Affairs in Brazil, Freddy Meregote, says the Embassy personal did not declare support for Guaidó. He says Venezuelan territory was illegally "invaded" earlier today pic.twitter.com/SmcBqzH2n0 — Pablo Uchoa (@PabloUchoa) November 13, 2019

​Bu sırada Guiado'nun kendisini büyükelçi olarak atadığını belirten Maria Teresa Belandria da yayımladığı basın bildirisinde kendisinin 'meşru büyükelçi' olduğunu duyurdu. Belandria, büyükelçilikte görevli bazı yetkililerin içeriye girmelerine izin verdiklerini iddia ederek, "Brezilya'daki büyükelçilik çalışanları ülkenin meşru devlet başkanı Guaido'nun temsilcisi olarak bana diplomatik karargahı teslim ettiler" açıklamasında bulundu.

Venezuelan officials at the Venezuelan embassy in Brazil have recognised Guaido as president. The officials were until this morning loyal to Maduro but have now recognised Guaidos ambassador to Brazil instead.#Venezuela #Brazil pic.twitter.com/so9TdJRCnk — CNW (@ConflictsW) November 13, 2019

​Bolsonaro’nun oğlu Eduardo Bolsonaro da Twitter'dan yaptığı açıklamada Belandria'nın haklı olduğunu söyleyerek meşruluğunu onayladığını belirtti.

Brezilya'daki muhalif destekçiler ise Guaido yanlılarıyla müzakere etmek ve diplomatlarla dayanışma göstermek için büyükelçiliğe geldi.

Brezilya İşçi Partisi siyasetçisi Erika Kokay, büyükelçilik baskınını 'Faşit gruplar tarafından Venezüella'nın egemenliğine karşı yapılmış, diplomatik krizi tetikleyebilecek bir saldırı' olarak nitelendirdi.

BRICS liderleri Brezilya’da

Öte yandan, Guiado yanlılarının eylemi 11. BRICS zirvesine katılacak 5 farklı ülke liderinin Brezilya'ya varmasının ardından gerçekleşti.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek zirveye Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi katılıyor.

Brezilya'nın BRICS ülkeri arasında Guiado'yu destekleyen tek ülke olduğu biliniyor.