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00:59 14 Kasım 2019
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    Brezilya'daki Venezüella Büyükelçiliği'ne saldırı

    © Flickr / Joseph Remedor
    Güney Amerika
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    Venezüella'nın Brasilia Büyükelçiliği, Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido taraftarlarınca saldırıya uğradı.

    Venezüella ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan haberinde, kimliği belirsiz kişilerce Brezilya'daki elçiliğe düzenlenen saldırının arkasında Guaido taraftarlarının olduğu belirtildi.

    Avrupa'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki büyükelçiliklerinin saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Kimliği belirsiz gruplar elçiliğimizi işgal ediyor" ifadelerini kullandı.

    Gil, elçiliklerine yapılan saldırının, Viyana Sözleşmesi ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, Brezilyalı yetkililerden uluslararası anlaşmalara saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

    'Bolsonaro'dan personelimizin güvenliğini sağlamasını istiyoruz'

    Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabından saldırıyı kınadı. Arreaza, şu ifadeleri kullandı:

    "Brasilia'daki Venezüella Büyükelçiliğimiz sabah saatlerinde aşırı sağ gruplar tarafından işgal edildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesine saygı duymasını ve personelimizin güvenliğini sağlamasını istiyoruz."

    Brezilyalı milletvekilinden saldırıya karşı koymayan polise eleştiri

    Brezilya yerel basınında çıkan haberlerde de sabah saatlerinde kimliği belirsiz 20 kişinin duvarı atladıktan sonra elçiliğe girdiği bildirildi.

    Haberlerde, Brezilya İşçi Partisi (PT) milletvekili Paulo Pimenta'nın, büyükelçiliğe yapılan saldırıya karşı koymayan polisi eleştirdiği ses kayıtlarına da yer verildi. Ses kaydına göre Pimenta, "Büyükelçilik şafak vakti bir grup Brezilyalı ve Venezüellalı tarafından kuşatıldı. Federal polis ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin saldırganlara müdahale etmek yerine onların elçiliğe girişini kolaylaştırdığına dair göstergeler var" ifadelerini kullanıyor.

    Bu arada, Venezüella'daki NTN24.com internet sitesinin haberinde, Venezüella muhalefetinin 16 Kasım'da yeniden sokaklara ineceği belirtildi.

    Haberde, Venezüella'nın Brezilya'daki büyükelçiliğini işgal eden grubun sözcüsünün, "Bugün Brezilya'daki Venezüella Büyükelçiliğinin yetkilileri, Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı ve müttefiklerine elçiliğin erişimini açtı. Bu girişimi kutluyoruz. Muhalefetin 16 Kasım'da Guaido lehine yapmayı planladığı gösteriye katılmaları için insanları davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan, Guaido'nun bu ülkenin büyükelçisi olarak atadığı Maria Teresa Belandria da elçilikteki yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin meşru büyükelçi olduğunu duyurdu. Belandria açıklamasında, "Brezilya'daki Venezüella Büyükelçiliğinden bir grup yetkili, Başkan Juan Guaido'yu meşru başkan olarak tanıdıklarını bildirmek için bizimle iletişime geçti. Büyükelçiliğe izin dahilinde girdiklerini ve büyükelçiliği yasal olarak bize devretmek istediklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.

    Belandria daha sonra Venezüella TV'ye verdiği röportajda, büyükelçiliği korumak için Brezilya hükümetiyle iş birliği içerisinde çalışarak gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

    Etiketler:
    Juan Guaido, Ulusal Meclis, Brezilya, Venezüella
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