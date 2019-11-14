ABD, Anez'i Bolivya'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Bolivya'da Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, geçen gün kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti.

ABD'nin Latin Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Kozak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anez'i Bolivya'nın yeni geçici başkanı olarak tanıdıklarını söyledi.

Kozak, "Mevcut Senato Başkan Yardımcısı Anez, Bolivya'nın geçici başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. Bolivya anayasası uyarınca, onunla ve Bolivya'nın diğer sivil otoriteleriyle birlikte mümkün olan en kısa sürede özgür ve adil seçimler düzenlemesi için çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

El presidente interino del Senado, Añez, asumió las responsabilidades del presidente interino de #Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo con la constitución. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019

Dün kendisini geçici başkan ilan eden Anez'in, "Tanrı İncil’in tekrar başkanlık sarayına dönmesine izin verdi. Tanrı bizi korusun" ifadeleri tepki çekmişti.

Morales ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Añez'in kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan etmesini kınayarak, yaşananları 'bariz bir saygısızlık' ve 'anayasanın ihlali' olarak nitelendirmişti.