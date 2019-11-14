Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales yanlısı gösteri düzenlendi

Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales'in destekçileri gösteri düzenledi.
Göstericiler, Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesini protesto ederken, seslerini duyurmak ve Senatör Anez'in istifası için başkent La Paz'a hareket edeceklerini açıkladı.
Protestocular ayrıca Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) bazı milletvekillerinin meclis binasına girişini engellemesine de tepki gösterdi. Göstericiler, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerine devam etme kararı aldı.
Bu arada sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Morales, ülkedeki olayları yatıştırmak için diyalog çağrısında bulunarak, "Halkımızı bir arada tutmanın en temel değerleri demokrasi, barış ve huzuru sağlamaktan geçer" ifadelerini kullandı.
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