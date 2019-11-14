Putin: Ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahaleye katiyen karşıyız

Putin, BRICS Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Venezüella gibi ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahaleye katiyen karşıyız. Evet, problemler var, ama Venezüellalılar ülkelerinin geleceğini, farklı politik güçler arasında diyalog yoluyla kendileri belirlemeli” dedi.

'Bolivya'da iktidarsızlık hükmediyor'

Bolivya’daki duruma da değinen Putin, “İktidarın tamamen yok olduğu bir durum oluştu. İktidarsızlık. Genel olarak Libya’yı andırıyor. Gerçi burada doğrudan dış silahlı müdahale yok, ama ülke gerçekten de kaosun eşiğine geldi. Bu da elbette endişe verici bir sinyal” ifadelerini kullandı.