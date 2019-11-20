Bolivya’da ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süren protesto ve çatışmalarda ölenlerin toplam sayısı 25'e yükseldi.

Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği ülkedeki şiddet olaylarında ölü sayısı arttı.

Başkent La Paz yakınlarındaki El Alto kentinde göstericiler, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı'nda 'ırkçı ve darbeci' olmakla suçladıkları Anez’i istifaya çağırdı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğu şiddet olaylarında bugüne kadar ölenlerin sayısı, 25'e çıktı.