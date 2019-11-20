Şili polisi, plastik mermi kullanımını askıya aldı

Ekimden beri protesto gösterileriyle sarsılan Şili'de, son 20 yıldakinin toplamından daha fazla kişinin gözlerinden vurulması ve görme yetisini kaybetmesi karşısında, polis plastik mermi kullanımını askıya aldığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 Ekim'deki metro zammıyla başlayan protesto gösterilerinde bugüne dek 23 kişi ölür, 1000'den fazlası polis yaklaşık 3500 kişi yaralanırken, en az 230 göstericinin havalı silah mermilerinin yüzlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetmesi karşısında polis geri adım attı.

A bandaged eye is now so common among people protesting inequality in Chile that it has become a rallying symbol. https://t.co/iLAJApIhgC — New York Times World (@nytimesworld) November 19, 2019

Şili Üniversitesi ile Salvador Göz Hastanesi'nin plastik mermilerin sadece yüzde 20'sinin kauçuk olduğu, kalanının silika, baryum sulfat, kurşun gibi zarar maddelerden oluştuğuna dair araştırmasının da yayımlanması sonrası, Emniyet Genel Müdürü Mario Rozas'dan açıklama geldi.

A Bullet to the Eye Is the Price of Protesting in Chile https://t.co/nMESIufhao — El Censelio (@Censelio) November 19, 2019

Emniyet'in Twitter hesabından açıklama yapan Rozas, imalatçıdan buna izahat talep ettiğini ve Şili'nin içinden ve dışından bağımsız araştırmaları incelemeye aldırdığını duyurdu.

Rozas, bir yargıya varana dek, ihtiyati önlem olarak, plastik mermi ateşleyen havalı silahların, sadece anlık ölüm tehlikesinin olduğu durumlarda kendini savunma amacına özgü olağanüstü bir önlem olarak kullanılabileceğini belirtti.

#chile I wasn't pointing my gun to his head, it was straight in the air and the bullet accidently fell straight on his head, really .... #chileprotests #chilenoserinde #chiledesperto #chileviolateshumanrights pic.twitter.com/zncOkgqYjJ — cyberdisruptor democratic social climate activist (@cyberdisruptor) November 18, 2019

Gösterilerde pek çok protestocu plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu kör kaldıklarını belirtmişti.

Şili Kızılhaç Başkanı Patricio Acosta, son üç haftada bir gözünü kaybedenlerin sayısının son 20 yıldakilerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekmişti.

Ekonomik yardım paketini hayata geçirmesi ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen protestoları durduramayan Devlet Başkanı Sebastian Pinera, güvenlik güçlerinin kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullandığını ve protestoculara karşı orantısız güç uyguladığını kabul etmişti.

Gözaltına alınanların sayısı 9 bini epeyce geçti.

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