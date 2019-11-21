Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliği'ni bölücü eylemlerde bulunmakla suçladı

Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliği ile Maslahatgüzarı Mara Tekach'ı, tutuklu muhalif Jose Daniel Ferrer ile iş birliği içinde toplumu bölmeye çalışmakla suçladı.

Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma'da yer alan hükümet açıklamasında, ABD'nin Büyükelçiliği ve Havana Maslahatgüzarı Tekach'ın ekonominin sıkıntılı bölümlerini belirlemek, Küba hükümet ve devriminin icraatlarını itibarsızlaştırmak suretiyle Kübalılar arasında tefrika yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Muhalif Ferrer'in beraberindeki 3 kişiyle adam kaçırmak ve saldırmak suçundan 1 Ekim'de tutuklandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin olayı Küba'nın saygınlığını sarsmak amacıyla kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmasında, yönlendirilmesinde ve fonlanmasında temel araç olmuştur, bu Küba'nın iç işlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır" ifadelerine yer verildi.

Barack Obama yönetimi, ABD'nin 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uyguladığı Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Bu sürecin parçası olarak 2016'da iki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açmıştı. Ancak daha başkanlık için yürüttüğü kampanya sürecinde normalleşme sürecini eleştiren Donald Trump 2017'de bu süreci iptal etmişti.

Büyükelçilikte görevli 21 personelde işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkeden ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.