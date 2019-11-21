Morales Sputnik'e konuştu: Askerler sorumluluktan kaçamayacak

Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in imzaladığı ve ordu mensuplarının göstericilere ceza gerektiren müdahalede bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmasının önünü açan kararnameyi eleştiren Evo Morales, askerlerin sorumluluktan kaçamayacağını vurguladı.

Morales, "Silahlı kuvvetler, uluslararası normların her kanunun veya kararnamenin üzerinde olduğunu bilmeliler. Bu, insanlık suçu" dedi.

'Bana bir şey olursa, sorumlusu geçici hükümet'

Şu anda kendisi için en önemli hususun Bolivya'da barışın sağlanması olduğunu kaydeden Morales, "Eğer ABD ve geçici hükümet benden bu kadar korkuyorsa, o halde seçimlerde aday olmak istemiyorum. Eğer bir şekilde barışı tesis edebilirsem, bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

Morales, ülkesine hemen yarın dönmeye hazır olduğunu ve bunun için geçici hükümetin güvenlik garantisi vermesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin ülkeye geri dönmeme karşı çıktığını söylediler. Ben hemen yarın ülkeme dönmek istiyorum, geçici hükümetten garanti bekliyoruz. Eğer bana bir şey olursa, sorumlusu geçici hükümettir" diye ekledi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Evo Morales'in devlet başkanlığından istifa ettiği Bolivya'da, Anez'in imzasıyla yürürlüğe giren kararname, Morales yanlılarının düzenlediği gösterilerde, ordunun protestoculara ‘meşru müdafaa ve zorunluluk halinde’ bulunduğu müdahaleden dolayı cezai sorumluluktan muaf olmasını içeriyor.