Kolombiya'da genel grevin ardından protestolar başladı

Dünyayı sarsan protesto dalgasının son durağı Kolombiya oldu. Sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque'ye karşı başlatılan genel grevin ardından on binlerce kişi sokakları doldurarak protesto gösterilerine başladı.

On binlerce Kolombiyalı, başkent Bogota sokaklarında sağcı Ivan Duque yönetiminin politikalarını protesto etmek için gösteriler düzenlemeye başladı. Gösterilere sendikalar, öğrenciler, muhalefet partileri ve yerli örgütleri katılıyor.

Ülkenin önde gelen sendika liderlerinden biri olan Robert Gomez, AFP'ye yaptığı açıklamada "Yaşanan, ulusal bir uzlaşı diyaloğu da dahil olmak üzere bugünden sonra gözden geçirilmesini umduğumuz şartların birikimidir" ifadelerini kullandı.

Kolombiya makamları ise, ordunun başkentte ve diğer kentlerde 'stratejik tesisleri' korumak için görevlendirildiğini açıkladı.

Yetkililer, protesto gösterilerinin büyük ölçüde barışçıl olduğunu bildirse de çevik kuvvet polisi Bogota'da ve ülkenin batısındaki Cali kentinde yaşanan çatışmalarda göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

ABD'nin Latin Amerika'daki önde gelen müttefikleri arasında yer alan Duque'nin sağcı hükümetinin popülaritesi, 18 ay önce düzenlenen seçimlerden bu yana zayıfladı.

Buna sebep olarak da FARC örgütü ile yapılan anlaşmanın çökmesi, uyuşturucu kaçakçılığının yayılması ve Venezüella'dan gelen 1.4 milyon mülteci gösteriiliyor.