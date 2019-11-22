Kolombiya'da genel grevin ardından protestolar başladı

On binlerce Kolombiyalı, başkent Bogota sokaklarında sağcı Ivan Duque yönetiminin politikalarını protesto etmek için gösteriler düzenlemeye başladı. Gösterilere sendikalar, öğrenciler, muhalefet partileri ve yerli örgütleri katılıyor.
Ülkenin önde gelen sendika liderlerinden biri olan Robert Gomez, AFP'ye yaptığı açıklamada "Yaşanan, ulusal bir uzlaşı diyaloğu da dahil olmak üzere bugünden sonra gözden geçirilmesini umduğumuz şartların birikimidir" ifadelerini kullandı.
Kolombiya makamları ise, ordunun başkentte ve diğer kentlerde 'stratejik tesisleri' korumak için görevlendirildiğini açıkladı.
ABD'nin Latin Amerika'daki önde gelen müttefikleri arasında yer alan Duque'nin sağcı hükümetinin popülaritesi, 18 ay önce düzenlenen seçimlerden bu yana zayıfladı.
Buna sebep olarak da FARC örgütü ile yapılan anlaşmanın çökmesi, uyuşturucu kaçakçılığının yayılması ve Venezüella'dan gelen 1.4 milyon mülteci gösteriiliyor.
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