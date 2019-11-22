Morales, ay başındaki helikopter arızası hakkında konuştu: Suikast girişimi olduğundan kuşkum yok

İstifaya, ardından da ilticaya zorlanan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bu ay başında yaşadığı ve acil iniş yapmasıyla sonuçlanan helikopter arızasının ‘suikast girişimi’ olduğunu savundu.

Russia Today’in (RT) İspanyolca yayın yapan kanalı için Ekvador’un eski lideri Rafael Correa ile özel bir röportaj gerçekleştiren Evo Morales, helikopterde bulunduğu sırada yaşanan teknik sorunun ‘bir kaza’ olmadığını savundu, bunun bir suikast girişimi olduğuna dair ‘hiç kuşkusu olmadığını’ söyledi.

Morales, “Başta kaza olduğunu düşündüm ama şu anda bunun bir suikast girişimi olduğundan hiç kuşkum yok” dedi.

Bazen günde birkaç kez binecek kadar sık helikopter kullandığını, kötü hava koşullarında bile bu şekilde seyahat ettiğini hatırlatan Morales, daha önce hiç böyle bir olay yaşamadığını vurguladı.

Kimleri işaret etti?

Evo Morales, ‘suikast girişimi’ dediği olaydan, “Son zamanlarda tamamen değişmişti” dediği Hava Kuvvetleri Komutanı Jorge Gonzalo Terceros Lara’yı sorumlu tuttu.

Morales ayrıca, darbenin liderlerinden sağcı’yu da işaret etti. Morales, olayın gerçekleştiği gün, Camacho’nun ‘Bolivyalılar Morales’in düştüğüne tanıklık etmek üzere’ şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Morales, “O gece çarpışmadan kurtulduğumuza dair haberler duyulunca, başkanın ölmüş olmasını umanlar hayal kırıklığına uğradı” yorumunu yaptı.

Polis mesajları göstermiş: Yakalayana 50 bin dolar

Evo Morales, kazanın ardından Chimoré’ye yaptığı ziyarette bir polis memurunun kendisine yaklaşarak, ‘yakalanması için 50 bin dolar teklif edildiğini’ kanıtlayan çok sayıda kısa mesaj ve telefon aramalarını gösterdiğini de anlattı.

Morales, polisin dikkatli olması konusunda kendisini uyardığını, ayrıca güvenliği iki katına çıkarması ve başkent La Paz’a dönmesi tavsiyelerinde bulunduğunu da aktardı.

Ne olmuştu?

4 Kasım’da yaşanan olayda, Devlet Başkanı Evo Morales'i başkent La Paz'ın güneybatısında bir otoyol açılışı için bulunduğu Colquiri'den güneydeki Oruro kentine götürmek üzere havalanan Eurocopter EC145 tipi helikopterin kuyruk pervanesinde kalkışın hemen ardından hasar meydana gelmişti.

Helikopter kalktığı bölgeye acil iniş yapmış, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

Evo Morales, seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla devlet başkanlığından istifa etmişti. Morales, yaklaşık bir haftadır kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika’da bulunuyor.

Morales, BM’ye yaptığı son çağrıda darbenin kınanmasını istemiş ve müdahaleyi protesto eden Bolivya yerlilerine yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunmuştu.