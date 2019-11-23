Bolivya'daki geçici hükümet, Morales'i 'terörizmle' suçladı

Bolivya'da Evo Morales'in ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmasının ardından yerliler tarafından başlatılan protestolar sürüyor.
Bolivya geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, yaptığı açıklamada federal savcılara Morales'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.
Murillo, "Halkı tahrik ve terörizmden azami cezanın verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Murillo, eski Devlet Balanı Juan Ramon Quintana'yı da aynı suçlarla itham etti.
Bolivya'da geçici hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı dün itibariyle 32'ye yükselmişti.
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