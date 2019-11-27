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21:20 27 Kasım 2019
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    Andres Manuel Lopez Obrador

    Kartelleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanan Trump'a Meksika liderinden yanıt: ABD müdahalesine hayır

    © REUTERS / LUIS CORTES
    Güney Amerika
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    ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinin yan etkisi altındaki Meksika'nın egemenliği tehlike altında. Trump'ın Meksikalı kartelleri 'terör örgütü' ilan edeceği, insansız hava araçları (İHA) dahil askeri operasyon seçeneğini dışlamadığı açıklaması üzerine, Obrador, bir kez daha olası ABD müdahalesini reddettiğini duyurdu. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik "ABD'nin yardımıyla uyuşturucu kartellerine savaş açmasının zamanı geldi. ABD müdahil olmaya ve işi çabucak ve etkili şekilde halletmeye hazır" baskısını

    kartelleri 'terör örgütü' ilan edeceği, insansız hava araçları (İHA) dahil askeri operasyon seçeneğini dışlamadığı açıklaması izlerken, Meksikalı mevkidaşından yanıt geldi.  

    Olası ABD müdahalesini bir kez daha reddeden Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), basın toplantısında Trump'ın çıkışının hatırlatılması üzerine "İşbirliğine evet, müdahaleye hayır" dedi. 

    Lopez Obrador, ABD'de perşembe günü Şükran Günü'nün kutlanmasının ardından Meksika'nın konuyu Amerikalı muhataplarıyla ele alacağını, Meksika adına görüşmelere Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın liderlik edeceğini söyledi. 

    Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, haftasonunda yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Meksikalı kartelleri 'terör örgütü' ilan etmesi halinde, ABD yasalarına göre isterse tehdide karşı doğrudan eylemde bulunabileceği uyarısını yapmıştı. 

    Ebrard, bugün Twitter'da paylaştığı mesajda, ABD'li muadilleriyle temasa geçtiğini ve çabalarının Meksika'nın egemenliğini savunmaya odaklanacağını söyledi.

    Obrador da pazartesi günü "Biz bunu asla kabul etmeyiz, biz ulusunu satanlardan değiliz" açıklamasını yapmıştı.

    ABD Dışişleri, belli bir grubu 'terör örgütü' listesine aldığında, ABD yasalarına göre, ABD'deki insanların bilerek bu grubu desteklemesi ve bu grubun üyelerinin ABD'ye girmesi yasadışı hale geliyor.

    Trump, eski Fox News sunucusu Bill O'Reilly'ye verdiği ve salı günü yayımlanan röportajda, Meksika kartellerinin 'terör örgütü' ilan edilmesi süreciyle ilgili 90 günlük çalışma içinde olduğunu aktardı.  

    'Terör örgütü' ilan etmenin İHA ve benzeri şeylerle vurmaya başlayacağı anlamına mı geldiği sorusuna doğrudan yanıt vermeyen ABD Başkanı "Ne yapacağımı söyleyecek değilim, ama ilan edilecekler" diyerek bunu uyuşturucu kaçakçılığına atıfla şöyle gerekçelendirdi:

    "Meksika'da olanlara ve Meksika'dan gelenlere yılda 100 bin kişi kaybediyoruz. Kartellerin sınırsız parası var, çünkü bu uyuşturucu parası, insan kaçakçılığı parası." 

    Bu ay başında ABD vatandaşlığı bulunan Mormon tarikatı mensubu 3 anne ile 6 çocuğun Meksika'da kartellerarası çatışma sırasında katledilmesinden beri, ABD'deki muhafazakar kanat kartellerin terör örgütü ilan edilmesi için bastırıyor. 

    Uzmanlara göre Trump 2020 ABD başkanlık seçimlerine giderken karteller üzerinden Meksika'ya baskıyı artıracak. 

    Etiketler:
    Terör örgütü, uyuşturucu kartelleri, Andres Manuel Lopez Obrador, Donald Trump, Meksika, ABD
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