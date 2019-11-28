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01:58 28 Kasım 2019
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    Morales, Interpol'ün hakkında çıkardığı mavi bültenle arama kararını eleştirdi

    © AP Photo / Juan Karita
    Güney Amerika
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    Bolivya'da ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya'daki gösterilerde hayatını kaybedenler için adalet istedi ve Interpol'ün, hakkında mavi bültenle arama kararı çıkardığını belirtti.

    Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales, 10 Kasım'da istifa etmesinin ardından iltica ettiği Meksika'nın başkenti Meksiko'da basın toplantısı düzenledi.

    "Interpol'ün mevcut olmayan suçlar nedeniyle beni Güney Amerika'da aradığını bildirmek isterim" diyen Morales, "Kapitalist bir sistem için biz terörist konumundayız. Doğal kaynakları millileştirip Bolivya'yı değiştirdiğimiz için bizi asla affetmeyecekler, insanın en çok canını acıtan şey bunların hepsini yerle bir edecekler" ifadelerini kullandı.

    Hakkında Interpol'ün kimlik, yer belirlenmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanması amacıyla çıkardığı mavi bültenle arama kararını reddeden Morales, kendisinin ve destekçilerinin siyasi baskıya maruz kaldıklarını vurguladı.

    İstifasının ardından kendisini destekleyenlerin düzenlediği gösterilerde hayatını kaybeden 30'dan fazla kişi için adalet isteyen Morales, "Şu ana kadar bir tane bile gözaltına alınan yok" dedi.

    'Faşizm, kültür ve düşünce farklılığını kabul etmiyor'

    Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise Morales, kendi yerine gelen geçici hükümetin, 2009'da anayasa değişikliğiyle ülkedeki yerli topluluklara işaret edilerek değiştirilen 'Bolivya Çokuluslu Devleti' statüsünü kaldırmayı amaçladığını savundu.

    Morales, "Darbe yalnızca Evo'ya değil bütün ülkeye yapıldı. Bütün dünya halklarının birliğine referans olarak konulan 'Çokuluslu Devlet' statüsünü kaldırmak istiyorlar. Faşizm, kültür ve düşünce farklılığını kabul etmiyor" ifadelerine yer verdi.

    Morales, paylaşımında, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS), 20 Ekim'deki seçimlerin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, OAS'ın yalnızca kasımın başında seçimlerde 'hile' olduğuna dair hazırladığı ön raporu yayımlamasını ve nihai raporun halen yayımlanmamış olmasını eleştirdi.

    'OAS, seçimlerle ilgili nihai bir raporunun olmadığını kabul ediyor'

    OAS'ın, Latin Amerika Jeopolitik Stratejik Merkezi'nin (CELAG), seçim araştırma komisyonunun nihai rapor talebine verdiği cevabı paylaşan Morales, "OAS, teslim etmesi gereken tarihin geçmesine rağmen Bolivya'daki seçimlerle ilgili nihai bir raporunun olmadığını kabul ediyor. Oysaki darbeyi sağlamlaştırmak bir ön rapor hazırlamıştı" açıklamasında bulundu.

    OAS'ın, CELAG'ın talebine verdiği yanıtta, örgütün henüz bir nihai rapora sahip olmadığı, raporun hazırlanması durumunda yayımlanacağı yer alıyor.

    Morales, 20 Ekim'de düzenlenen ve ilk turda kazandığı seçim sonuçlarını denetlemesi için OAS'ı davet etmiş ve OAS heyeti hazırladığı ön raporda seçimlerde, seçmen sayısından fazla oy ve fazla imza gibi düzensizlikler olduğunu belirtmişti.

    Bolivya basınında geçen hafta çıkan ve 'Morales'in yerli bir liderle konuştuğu' iddia edilen ses kaydında Morales, 'halkı ayaklandırma ve terör' suçuyla itham edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    Etiketler:
    Interpol, OAS, Evo Morales, Bolivya
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