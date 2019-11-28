Bolivya’da RT yayınının durdurulmasına karar verildi

RT’nin aktardığına göre, kanalın Bolivya’daki yayını 2 Aralık’tan itibaren durdurulacak.

Kanala yapılan tebliğ metninde, kararın Cotas yönetim kurulu tarafından alındığı kaydedildi.

İstifa eden Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera, konuyla ilgili “Ülkede ne ifade ne basın özgürlüğü var, düşüncenizi ifade etmeniz mümkün değil” yorumunu yaptı.

Washington’da yayın sağlayıcısı MHz Networks de nisanda RT ve başka kuruluşların yayınını ‘televizyon teknolojisindeki değişiklikleri’ gerekçe göstererek durdurmuştu. RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, kararın kanalın ‘yabancı ajan’ statüsünden kaynaklı olduğunu belirtmişti. RT, o zamandan beri Washington’da internet ve Dish uydu platformu üzerinden yayın yapıyor.