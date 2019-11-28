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    İspanya'nın kuzeybatısındaki Aldan'da yetkililer kaçak uyuşturucu sokarken yakalanan denizaltıda incelemelerde bulunuyor.

    Avrupa'ya uyuşturucu sokarken yakalanan ilk denizaltı limana çekildi: Taşıdığı 3 ton kokainin değeri 100 milyon euro

    © AFP 2019 / LALO R. VILLAR
    Güney Amerika
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    Latin Amerika'nın narko-denizaltı geleneğinin İspanya'da yakalanan ilk temsilcisinden 100 milyon euro değerinde 3 ton kokain çıktı. Uzmanlara göre uyuşturucu kartelleri bugüne dek yaklaşık 1000 denizaltı inşa etti. 

    Amerika kıtasında sık sık yakalanan uyuşturucu taşıyan denizaltıların ilk kez Avrupa kıtasında ele geçirileni nihayet denizden çıkarıldı. 

    Haftasonunda İspanya'nın Galiçya bölgesinin açıklarında el konulan 20 metre uzunluğundaki denizaltı üç gün sonra hareket ettirilebildi ve yakındaki bir limana çekildi.

    Denizaltıda inceleme yapan İspanyol polisi, bununla 152 balyaya paketlenmiş 3 ton kokain taşındığını açıkladı. 

    Uyuşturucu kaçakçılarının, bilhassa da Kolombiyalı olanlarının, Meksika ve oradan ABD'ye kokain kaçırmak için denizaltı kullanırken yakalandıkları bilinirken, İspanyol polisinin açıklamasında 'bu uyuşturucu nakil sisteminin Avrupa'da ilk kez tespit edildiğine' vurgu yapıldı.

    Madrid'deki merkezi hükümetin Galiçya Temsilcisi Javier Losada de Azpiazu, kokainin piyasa değerinin 100 million euroyu (110 milyon dolar) bulduğunu duyurdu.

    De Azpiazu, "Bu milat niteliğinde tarihi bir operasyon" dedi. 

    Soruşturmayı yürüten kaynakların denizaltının Güney Amerika'dan geldiğini medyaya söylemiş olmasına karşın, De Azpiazu tam menşeinin belirlenmesi için polisin hala çalıştığını dile getirdi. 

    ABD, Brezilya ve Portekiz emniyet teşkilatlarıyla işbirliği içinde yürütülen operasyonda toplam 240 ajanın görev aldığını sözlerine ekledi. 

    Polis baskını sırasında denizaltıdan kaçmaya çalışan iki Ekvadorlu gözaltına alındı, üçüncüsü kaçmayı başardı. 

    İspanyol yetkililere göre el yapımı denizaltının 5 ton kokain nakletme kapasitesi var. 

    Askeri yetkililere özel lisans eğitimi veren Pennsylvania'daki ABD Ordusu Savaş Koleji'nin profesörlerinden Robert J. Bunker, uyuşturucu çetelerinin 2005 yılından beri narkotik kaçırırken denizaltıları sık sık kullandığını belirterek şu bilgileri paylaştı: 

    Denizaltılar, genelde Kolombiya, Ekvador ve Guyana'nın ücra nehir girişlerinde kurulan atölyelerde bir milyon dolara inşa ediliyor; daha büyük ve daha gelişmiş modeller isteyenlerin birkaç milyon dolar harcaması gerekiyor.

    Böylesi denizaltılar için en uygun mürettebat, açık denizde seyretme kabiliyetine sahip balıkçılar oluyor, onlardan arıza halinde motorları ve diğer sistemleri onarıp düzeltmeleri de bekleniyor. 

    Uyuşturucu kartelleri bugüne dek yaklaşık 1000 narko-denizaltı inşa etti. 

    Çoğu yarım batan, yani denizaltı gibi tümüyle batmak yerine kısmen suyun üzerine kalan özellikte.

    İspanya'nın en yoksul bölgelerinden biri olan Galiçya, kokainin Avrupa'ya ana giriş kapısı.

    Kıyı boyunca uzanan koylar, mağaralar ve haliçler, bölgeyi kaçakçılar için cennet haline getiriyor. 

    Avrupa Birliği'nde geçen yıl en çok kokain ele geçirilen ülke Belçika'nın ardından 41 tonla İspanya'ydı. 

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