Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ediyor

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmasının ardından kurulan geçici hükümet, İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ediyor.

2008 yılının sonlarında eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya alma kararı almıştı.

Morales'in istifasının ardından kurulan geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada Bolivya'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden kurmaya başladığını bildirdi.

Diplomatik temsiliciliğin ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir ayrıntı vermeyen Longaric, ilişkilerin yeniden kurulmasının Bolivya'nın turizm endüstrisine fayda sağlayacağını belirtti.

Diğer yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisarel Katz, Bolivya'nın bu hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Katz, yaptığı açıklamada hamlenin, İsrail'in dış ilişkilerine ve küresel itibarına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Bakan Katz, "Düşman Devlet Başkanı Morales'in gidişi ve İsrail'e dost bir idarenin gelmesi, hamlenin gerçekleşmesini sağladı" diye ekledi.

1980'lerde Filistin'i devlet olarak tanıyan Bolivya, Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne yönelik yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

İsrail'i 'terör devleti' olarak tanıyan eski Devlet Başkanı Morales, İsrail ile yapılan vize anlaşmasını da feshetmişti.