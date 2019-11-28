'Guaido, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azletti'

Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun, Kolombiya'nın büyükelçi olarak tanıdığı temsilcisini, kendisine karşı komplo kurduğu iddialarıyla azlettiği öne sürüldü.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için askeri kalkışma da dahil birçok yol deneyen ABD destekli Juan Guaido, Kolombiya'nın 'Bogota Büyükelçisi' sıfatıyla tanıdığı temsilcisi eski Enerji ve Madencilik Bakanı Humberto Calderon Berti'yi görevden aldı.

Venezüella 'muhalefeti' tarafından da tepkiyle karşılanan görevden almaya ilişkin bölge basınındaki haberlerde, kararın, Berti'nin, Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in danışmanları ile Guaido'yu muhalefetin başından uzaklaştırmak için görüşmeler yapması nedeniyle alındığı iddia edildi.

Ülkedeki muhalefetin sert isimlerinden Maria Corina Machado da Caracas'ta, Berti'nin görevden alınmasının 'büyük bir kayıp' olduğunu söyledi.

Berti, Kolombiya'ya 'Büyükelçi' sıfatıyla atanmıştı

Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın da bir dönem başkanlığını yapan Berti, geçici devlet başkanlığını ilan etmesinin ardından birçok batılı ve bölge ülkesince tanınan Guaido tarafından Kolombiya'ya 'Büyükelçi' sıfatıyla atanmıştı.

ABD'nin şubatta Venezüella'ya sokulmak üzere gönderdiği insani yardımların depolandığı ve saf değiştiren Venezüellalı askerlerin misafir edildiği Kolombiya'da bu askerler için toplanan fonların, Guaido'nun iki temsilcisi tarafından şahsi harcamalarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Berti de söz konusu kişiler hakkında işlem başlatılması için haziranda Kolombiyalı makamlardan resmi talepte bulunmuştu.