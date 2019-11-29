Bir günde üçüncü vaka: Rio'da bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

O Dia gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın Rio kentii merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.
Polis sözcüsü Wellington Moreira, altı kişinin rehin tutulduğunu doğruladı.
Ayrıntılar geliyor...
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bıçaklı bir saldırganın bir barda 6 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
O Dia gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın Rio kentii merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.
Polis sözcüsü Wellington Moreira, altı kişinin rehin tutulduğunu doğruladı.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)