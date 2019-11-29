Bir günde üçüncü vaka: Rio'da bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

Güney Amerika URL'yi kısaltın 0 2

Abone ol

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bıçaklı bir saldırganın bir barda 6 kişiyi rehin aldığı bildirildi.