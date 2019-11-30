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12:55 30 Kasım 2019
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    Leonardo DiCaprio

    Bolsonaro, Di Caprio'yu Amazon'da yangınlara maddi teşvik sağlamakla suçladı

    © REUTERS / Toby Melville
    Güney Amerika
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    Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'li aktör Leonardo Di Caprio'yu Amazon bölgesindeki yangınlara maddi teşvik sağlamakla suçladı.

    Bolsonaro, Di Caprio'nun, bu yıl Amazon bölgesinde çıkan yangınlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ettiği kar amacı gütmeyen örgütlere fon sağladığını savundu.

    Jair Bolsonaro, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren" ifadesini kullandı. Brezilya Devlet Başkanı konuşmasında bu iddiasını delillendirmedi.

    Di Caprio'nun çevre örgütü Earth Alliance, yağmur ormanlarında temmuz ve ağustos aylarında çıkan yangınların ardından Amazon bölgesini korunması için beş milyon dolar yardımda bulunma sözü vermişti.

    Kendini adamış bir çevreci olarak tanınan ABD'li aktör, Earth Alliance'ın, müfettişlerin sözünü ettiği iki kar amacı gütmeyen örgüte fon sağlamadığını söyledi.

    Leonardo Di Caprio, "Desteğe layık olmalarına rağmen hedef örgütlere fon sağlamadık. Yeri doldurulamaz bu ekosistemlerin geleceği tehlikede ve onları koruyan örgütlerle beraber olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

    Bolsonaro'ya karşı UCM'de dava hazırlığı

    Bu arada Brezilyalı avukatlar ve eski altı bakanın üyesi olduğu bir insan hakları örgütü, Brezilya'nın yerli halkına yönelik soykırımı cesaretlendirmek suçlamasıyla Bolsonaro hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) dava açmaya hazırlanıyor.

    Avukatlar ve insan hakları örgütünün hafta içinde Lahey'de UCM Başsavcısı Fatou Bensuda'ya "bilgilendirici bir not" ilettiği, notta Bolsonaro tarafından "yerli halka karşı yaygın sistematik saldırılar ve soykırımı cesaretlendirme hakkında ön soruşturma yapılmasının" talep edildiği kaydedildi.

    Fatou Bensuda'nın Brezilya ve diğer ülkelerin hükümetleri, Birleşmiş Milletler (BM), hükümetler arası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kaynaklardan soruşturma için yetki talebinde bulunmaya karar amacıyla bilgi isteyeceği belirtildi.

    83 binden fazla yangın çıkmıştı

    Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), ağustos sonunda yayımladığı raporda, Brezilya'daki Amazon ormanlarında yılın ilk sekiz ayında 83 binden fazla yangın çıktığını bildirmişti.

    Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda bir milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

    Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

    Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

    Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

    Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

    Etiketler:
    Yangın, Amazon ormanları, Amazon, Brezilya, Lorenzo di Caprio, Jair Bolsonaro
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