Maduro’dan Venezüella ordusuna seferberlik talimatı

“Kolombiyalı yetkililerin ABD Ordusu Güney Komutanlığı ile birlikte Venezüella ve Kolombiya sınırında bir provokasyon daha hazırladıkları bilgisini aldım. Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı” diyen Maduro, provokasyonların sınırda askeri bir çatışma başlatarak dikkatleri ülke içine yapılan protestolardan uzaklaştırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.
Venezüella’daki iktidarı değiştirmeye çabalayan ABD ve bölgedeki müttefikleri ülkeye baskı yapıyor. Geçen yıldan beri ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezüella'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.
Rusya, Meksika, Çin, Türkiye, Endonezya ve diğer birçok ülker ise Venezüella’nın meşru lideri Nicolas Maduro’yu desteklediklerini açıklamıştı.
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