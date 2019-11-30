Maduro’dan Venezüella ordusuna seferberlik talimatı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve ABD tarafından provokasyonlar hazırlandığını açıklayarak, askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi.

Ulaştırma çalışanları ile buluştuğu toplantıda konuşan Maduro, Kolombiya ve ABD tarafından provokasyonlar hazırlandığı uyarısında bulundu ve askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi.

“Kolombiyalı yetkililerin ABD Ordusu Güney Komutanlığı ile birlikte Venezüella ve Kolombiya sınırında bir provokasyon daha hazırladıkları bilgisini aldım. Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı” diyen Maduro, provokasyonların sınırda askeri bir çatışma başlatarak dikkatleri ülke içine yapılan protestolardan uzaklaştırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Venezüella’daki iktidarı değiştirmeye çabalayan ABD ve bölgedeki müttefikleri ülkeye baskı yapıyor. Geçen yıldan beri ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezüella'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Rusya, Meksika, Çin, Türkiye, Endonezya ve diğer birçok ülker ise Venezüella’nın meşru lideri Nicolas Maduro’yu desteklediklerini açıklamıştı.