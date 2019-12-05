Şili'de binlerce kadın ulusal stadyumu doldurdu: Sorun nerede olduğumda veya nasıl giyindiğimde değil, sen tecavüzcüsün

Şili'nin başkentinde bulunan Ulusal Stadyum'da toplanan binlerce kadın, erkek şiddetine karşı kitlesel bir eylem gerçekleştirdi.

Santiago genelinden binlerce kadın, siyah kıyafetler ve kırmızı eşarp giymiş halde stadyumda bir araya geldi ve içerisinde "Sorun nerede olduğumda veya nasıl giyindiğimde değil, sen tecavüzcüsün" gibi sözler bulunan marşlarını seslendirdiler.

Düzenlenen eylemle ilgili AFP'ye konuşan 66 yaşındaki Jacqueline Saintard, "Bu tecrübeyi binlerce kadınla paylaşmak muhteşemdi" ifadesini kullandı.

Dünya çapında karşılık bulan ve çok sayıda şehir merkezinde gerçekleştirilen bu eylem tarzı, ilk olarak feminist grup LasTesis tarafından Şili Valparaiso'da gerçekleştirilmişti.

Şili'de devam eden hükümet karşıtı protestolarla birleşen bu eylemlilik süreci ise dünya çapında yayılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda da, Latin Amerika genelinde geçen sene 3500'den fazla kadının katledildiği belirtildi.