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    Brezilya lideri, sanat finansmanını rock düşmanına emanet etti: Bütün kötülüklerin kaynağı rock müzik, Metallica hariç

    © AP Photo / Eraldo Peres
    Güney Amerika
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    Oscarlı 'Bohemian Rhapsody' filminin ölümsüzleştirdiği üzere 30 yıl önce Freddie Mercury'nin tarih yazdığı efsanevi Rock in Rio müzik festivalinin memleketinde, devletin sanat politikalarını ve finansmanını belirleyen kurumun başına bir rock düşmanı getirildi.

    Futbolu kadar çok çeşitlilik arz eden müziği ve dansıyla da meşhur Brezilya'da aşırı sağcı iktidar rock müziğe savaş ilan etmiş bir müzisyeni kültür-sanatla ilgili kritik bir göreve atadı.

    Ocak 2019'da devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından beri akıl-fikir, kültür-sanat, festival-karnaval düşmanlığı güden aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun bu ay Ulusal Sanat Vakfı'nın (Funarte) başına getirdiği Dante Mantovani'nin de kafayı rock müzikle bozduğu ortaya çıktı. 

    Dante Mantovani, kişisel YouTube hesabından yayımladığı videolardan birinde "Rock müzik uyuşturucuya, uyuşturucu sekse, seks de kürtaja yol açar" çıkarımında bulunarak "Aynı zamanda kürtaj sanayi çok daha vahim bir şeyi besliyor, o da Satanizm" diye ekliyor.

    Yeni Ulusal Sanat Vakfı Başkanı, rock ikonları Elvis Presley ve John Lennon'ı da hedef alıyor:

    "Lennon, meşhur ve başarılı olmak için şeytanla, Satan'la anlaşma yaptığını birçok kez açıkça söylemişti."

    "1950'lerde ortaya çıkan Elvis Presley denen şahsın getirdiği rock müzik, herkesi hoplatıp zıplatıp kalça sallattı. İşte o zaman belli davranışlar piyasaya sürülmeye başlandı. Örneğin Elvis Presley aşırı dozdan öldü."

    1975'te kurulan ve bu yıl Bolsonaro'nun Kültür Bakanlığını ortadan kaldırması sonucu Yurttaşlık Bakanlığına bağlanan Funarte, müzik dahil her türlü sanat dalının ülke çapında üretimi, icrası, gelişimi ve yayılmasını teşvik etmekle görevli. Bu kapsamda sanatla ilgili kamu politikalarını ve federal finansmanı da belirliyor. Yani sanat projelerine can damarı olması açısından vereceği destek kritik önem arz eden Ulusal Sanat Vakfı'nın başına rock düşmanı Mantovani'nin atanmasından nasıl etkileneceği şimdilik soru işareti. Ancak rock müzikle ilgili projelerin geleceği pek parlak gözükmüyor. 

    Geçmişte kültür-sanat projelerine Funarte aracılığıyla federal fonlardan 14 milyon dolara varan bütçe kullandırılabiliyordu, ama Bolsonaro bu rakamda önemli kesintiye gitti. 

    Klasik müzik eğitimli Mantovani, videolarında rock müziği 1960'larda Amerikalı ailelerin ahlaki dokusunu mahvetmekle suçlarken, 1969'daki Woodstock festivaline katılanlara halüsinasyon gördüren LSD'den 'büyük miktarda dağıtanın aslında CIA olduğu' teorilerine de girdi. 

    Bir başka videoda "Rock müzik midir" diye soran Funarte Başkanı, şunları söylüyor:

    "Rock müzikte ritm hep tekrar ediyor. Ritme dayalı müzik türü, ruhtan çok bedene hitap eder. Bu yüzden rock şovlarında insanları zıplarken, hatta bazen birbirine vururken görebilirsiniz. Punk rock'ta insanların birbirini dövmesi, sonra eski dostlar olarak yollarına devam etmeleri gelenektendir." 

    Rock müzikte ABD'den Metallica ve Brezilya'dan Angra'yı istisna ilan eden Mantovani, 'trafikte otomobil sürerken ya da biraz yorgun hissederken bu iki grubu dinlemeye değeceğini' dile getirdi. 

    Ancak Funarte Başkanı için istisna olduklarına sevinmeyen Angra grubundan basçı Felipe Andreoli, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Mantovani ile ilişkilendirilmekten utandıklarını ifade etti. 

    Andreoli, "Bu kadar çok cehalet, bu kadar çok dezenformasyon, ÖYLE UTANIYORUM Kİ, grubumun herhangi bir şekilde bu herifle ilişkilendirilmesinden. Onun yorumlarına saldırmakla zaman kaybetmeyeceğim. rock müziği yayanlar onun hezeyanlı biri olduğunu biliyor" diyerek ekledi:

    "Bu kadar gerici, fanatik bir kişinin ülkenin kültürü açısından bu kadar önemli bir pozisyona getirilmesi beni korkutuyor."

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